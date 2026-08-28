Cruzeiro tem três titulares pendurados em jogo contra o Vasco
A equipe enfrenta os cariocas na noite deste sábado (29)
O Cruzeiro enfrenta, neste sábado (29), o Vasco pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, três jogadores do time titular deverão ter atenção redobrada em São Januário.
Lucas Villalba, Otávio e Wesley estão pendurados com três cartões amarelos. O atacante, que tem cinco jogos pela Raposa, foi advertido nas duas partidas do Brasileirão que disputou.
Titular na posição, Otávio foi advertido nos jogos contra Palmeiras e Bahia, enquanto o zagueiro argentino foi punido contra Corinthians e Grêmio.
Além deles, os reservas Kauã Moras e Lucas Silva também estão pendurados para o duelo deste sábado em São Januário.
Vasco x Cruzeiro
O Vasco recebe o Cruzeiro neste sábado (29) de agosto, às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube). 📺 Clique aqui para assistir ao vivo!
O Cruzmaltino amarga a 19ª colocação com 22 pontos em 23 rodadas, sem vencer no campeonato há oito jogos, e precisa de uma reação imediata para não se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento da Série A. Do outro lado, o Cruzeiro chega com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão e ocupa a quinta posição com 39 pontos, em disputa direta pelo G-4.
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Tudo sobre Vasco x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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