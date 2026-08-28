Baixa na defesa: as opções de Artur Jorge para Vasco x Cruzeiro O Cruzeiro enfrenta o Vasco com apenas um desfalque novo

O Cruzeiro terá uma baixa importante na defesa contra o Vasco, neste sábado (29), às 21h20 (de Brasília). O defensor Fabrício Bruno recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a partida em São Januário.

Além dele, havia dúvida sobre Jonathan Jesus. Ele deixou o clássico da última terça-feira com dores no ombro, mas treinou normalmente e viajou para o Rio de Janeiro.

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Entretanto, a presença do atleta no time titular ainda é incerta, pois Artur Jorge pode poupar alguns jogadores visando o jogo de volta contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Assim, o treinador do Cruzeiro terá três opções para a zaga: Jonathan Jesus, João Marcelo e Villalba. Este último tem atuado recentemente como lateral-esquerdo.

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Após o clássico no Mineirão, o técnico Artur Jorge admitiu a possibilidade de entrar em campo com algumas modificações, mas ressaltou a importância de ter um time competitivo.

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– Vamos perceber como os jogadores estão, de que forma conseguiremos fazer a gestão do grupo, porque não podemos deixar de vencer o Vasco, já que é uma competição em que estamos crescendo e temos objetivos ainda maiores do que os atuais – disse Artur Jorge.

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Além das dúvidas na zaga, o meio-campo também é uma incógnita, mas não por desfalques. Matheus Pereira e Lucas Romero poderão descansar antes do clássico. No ataque, a situação é semelhante, com todos do trio Arroyo, Wesley e Kaio Jorge podendo ser poupados.

Assim, uma provável escalação do Cruzeiro é: Otávio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; João Costa (Arroyo), Kenji (Wesley) e Kaio Jorge (Neyser).

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Artur Jorge ao lado de Eduardo Domínguez (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tudo sobre Vasco x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Cruzeiro

⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)

🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)

📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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