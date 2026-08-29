Escalação do Cruzeiro: com baixa na defesa, Artur Jorge deve poupar alguns titulares
A Raposa pode ter time misto de olho no clássico de terça-feira
O Cruzeiro enfrenta, neste sábado (29), o Vasco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge deverá poupar alguns titulares, além de não poder contar com um dos seus zagueiros titulares.
Havia apreensão quanto à situação de Jonathan Jesus, que deixou o clássico contra o Atlético-MG depois de sentir o ombro. No entanto, treinou normalmente durante a semana e deve estar disponível.
Na coletiva após o empate pela Copa do Brasil, o próprio Artur Jorge não descartou a possibilidade de poupar alguns jogadores para o duelo deste sábado.
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– Vamos perceber como os jogadores estão, de que forma conseguiremos fazer a gestão do grupo, porque não podemos deixar de ter que ganhar do Vasco, porque é também uma competição onde estamos crescendo e temos objetivos ainda mais altos do que temos hoje – disse Artur Jorge.
Com isso, há a possibilidade de Villalba voltar a ser utilizado como zagueiro neste sábado, pois Fabrício Bruno está suspenso. Caso Artur Jorge opte por manter Jonathan Jesus, será o sexto jogo seguido dele na equipe.
Além deles, a dupla Gerson e Arroyo foi poupada e sequer viajou para o Rio de Janeiro.
Provável escalação do Cruzeiro
Com essas questões colocadas, a provável escalação do Cruzeiro é: Otávio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Rojas; Matheus Henrique, Zé Lucas, Mateus Pereira; João Costa, Kenji (Wesley) e Kaio Jorge (Neyser).
Tudo sobre Vasco x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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