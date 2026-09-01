Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves
Defensor, de 25 anos, pertence ao Hoffenheim, da Alemanha
O Botafogo encaminhou a contratação do zagueiro Arthur Chaves, de 25 anos, do Hoffenheim, da Alemanha. A diretoria alvinegra chegou a um acordo nesta terça-feira (1/9) para assinar com o defensor por empréstimo de uma temporada, com cláusula de obrigação de compra por metas previstas em contrato.
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A SAF irá desembolsar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) pelo empréstimo de Arthur Chaves. Caso o jogador cumpra as metas estipuladas, a transação ura girar em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões).
Arthur Chaves foi revelado pelo Avaí e saiu do país cedo, em 2022, rumo ao futebol português para defender a camisa do Académico. Depois, foi vendido ao Hoffenheim e repassado ao Augsburg, também da Alemanha, por empréstimo.
As informações são do jornalista Dennis Bayer e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.
O zagueiro esteve na mira do Botafogo em outras oportunidades e despertava interesse de outro clubes da elite do Brasileirão. Ele é aguardado ainda nesta semana para exames médicos e assinatura de contrato.
A contratação acontece logo após a tentativa frustrada de acertar com Nathan Silva, do Pumas-MEX. O zagueiro, revelado pelo Atlético-MG, é peça importante no clube mexicano, que avisou não poder liberar antes de uma reposição chegar ao clube. Como o cenário na janela não agradava, a negociação caiu e o Botafogo foi em outra opção.
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