Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo tenta o zagueiro Nathan Silva, mas esbarra em condição do Pumas-MEX

Zagueiro tem contrato com o clube mexicano até junho de 2027

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 12:31
Favorite o Lance! no Google
Nathan Silva, do Pumas, é alvo do Botafogo
Zagueiro Nathan Silva está na mira do Botafogo (Foto: Reprodução)

No mercado pela chegada de mais um zagueiro para completar o setor de olho no restante do Brasileirão, o Botafogo buscou a contratação de Nathan Silva, de 29 anos, do Pumas. O Glorioso, no entanto, esbarrou nas condições do clube mexicano, que travou o desfecho nos últimos dias.

+ Discurso x realidade: Botafogo despenca, e momento pede urgência

O jogador aceitou o projeto do clube, acenou com desejo de voltar ao Brasil, onde teve momento de destaque vestindo a camisa do Atlético-MG, mas sua saída do Pumas foi condicionada.

continua após a publicidade

O Pumas aceita o negócio, mas somente quando achar uma reposição no mercado e acertar a contratação. Isso já foi comunicado ao Botafogo, que aguarda enquanto analisa outras opções no mercado dentro de sua nova realidade financeira. As informações iniciais são do jornalista Venê Casagrande e foram confirmadas pela reportagrm do Lance!.

O clube mexicano iniciou as buscas, mas ainda não avançou por nenhum nome. O contrato do zagueiro vai até junho de 2027, e a tendência é de fim das conversas.

continua após a publicidade
Nathan Silva, do Pumas, é alvo do Botafogo
Zagueiro Nathan Silva está na mira do Botafogo (Foto: Reprodução)

Revelado pelo Atlético-MG e negociado com o Pumas em 2023 por cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação da época), Nathan Silva disputou 132 jogos com a camisa do clube mexicano, marcou seis gols e deu duas assistências.

Além de Galo e Pumas, Nathan Silva acumula passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Ponte Preta, Atlético-GO e Coritiba, todos cedido por empréstimo pelo clube mineiro. Ele foi titular do Atlético na campanha do título do Brasileirão em 2021, quando o time teve a melhor defesa daquela edição.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo

Botafogo

Botafogo encaminha contratação do zagueiro Arthur Chaves

Há 2 minutos
Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier

Botafogo

Botafogo amanhece com protestos de torcida organizada no CT Lonier

Há 27 minutos
Jogadores do Botafogo no jogo contra o Cienciano

Botafogo

Botafogo corre por mais reforços na reta final da janela

Há 8 horas
Botafogo perdeu para o Flamengo

Botafogo

Discurso x realidade: Botafogo despenca, e momento pede urgência

Há 1 dia
Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Fora de Campo

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Há 1 dia
Danilo fazendo movimento de passe

Botafogo

Danilo Santos vive queda de rendimento após a Copa em meio à má fase do Botafogo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Rodrigo Bellão apontando para o campo

Botafogo sofre com falta de eficiência em sequência pesada no Brasileirão

Rodrigo Bellão em Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão

Rodrigo Bellão evita projeções e define foco do Botafogo: 'Ganhar'

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no Maracanã

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo

Samuel Lino e Carrascal marcam, e Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão

Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo

Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino marca duas vezes e Carrascal amplia

Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo

Botafogo está escalado com retorno de dupla titular para enfrentar o Flamengo

Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Luiz Henrique durante partida pelo Zenit

Ex-Botafogo, Luiz Henrique recebe proposta para sair do Zenit

Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Botafogo terá retornos importantes para o clássico com o Flamengo

Arte onde assitir Flamengo x Botafogo

Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico carioca pelo Brasileirão

Time do Botafogo perfilado

Muitas mudanças e novo cenário: Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão