Botafogo tenta o zagueiro Nathan Silva, mas esbarra em condição do Pumas-MEX
Zagueiro tem contrato com o clube mexicano até junho de 2027
No mercado pela chegada de mais um zagueiro para completar o setor de olho no restante do Brasileirão, o Botafogo buscou a contratação de Nathan Silva, de 29 anos, do Pumas. O Glorioso, no entanto, esbarrou nas condições do clube mexicano, que travou o desfecho nos últimos dias.
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O jogador aceitou o projeto do clube, acenou com desejo de voltar ao Brasil, onde teve momento de destaque vestindo a camisa do Atlético-MG, mas sua saída do Pumas foi condicionada.
O Pumas aceita o negócio, mas somente quando achar uma reposição no mercado e acertar a contratação. Isso já foi comunicado ao Botafogo, que aguarda enquanto analisa outras opções no mercado dentro de sua nova realidade financeira. As informações iniciais são do jornalista Venê Casagrande e foram confirmadas pela reportagrm do Lance!.
O clube mexicano iniciou as buscas, mas ainda não avançou por nenhum nome. O contrato do zagueiro vai até junho de 2027, e a tendência é de fim das conversas.
Revelado pelo Atlético-MG e negociado com o Pumas em 2023 por cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na cotação da época), Nathan Silva disputou 132 jogos com a camisa do clube mexicano, marcou seis gols e deu duas assistências.
Além de Galo e Pumas, Nathan Silva acumula passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Ponte Preta, Atlético-GO e Coritiba, todos cedido por empréstimo pelo clube mineiro. Ele foi titular do Atlético na campanha do título do Brasileirão em 2021, quando o time teve a melhor defesa daquela edição.
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