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Botafogo amanhece com protestos de torcida organizada no CT Lonier

Glorioso viu desempenho despencar no mês de agosto

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 14:08
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Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier
Torcedores do Botafogo protestaram no CT Lonier (Foto: Reprodução)

Membros da principal torcida organizada do Botafogo, a Fúria Jovem, protestaram na frente do CT Lonier na manhã desta terça-feira (1/9). O foco das cobranças foi em cima da sequência de maus resultados no mês de agosto, por reação rápida na temporada e visando contratações, dentre elas a de um treinador para o lugar do interino Rodrigo Bellão.

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Os torcedores chegaram ao local por volta das 9h após reunião nos arredores do Estádio Nilton Santos. Um ônibus levou o grupo até a porta do CT alvinegro, no bairro de Camorim, Zona Oeste da cidade.

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Na rua que dá acesso ao CT, uma área foi isolada e os alvinegros ficaram distantes da entrada, mas, ainda assim, conseguiram contato. Quem parou para conversar com os manifestantes foi o capitão e ídolo Alex Telles, que afirmou o compromisso do grupo para sair da situação. Kaio Pantaleão, em recuperação de lesão, e Arthur Cabralm foram outros que pararam para ouvir as cobranças.

Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier
Torcida do Botafogo protestou no CT Lonier (Foto: Reprodução)

Em outro momento, o presidente João Paulo reuniu lideranças da torcida organizada e fez sua explanação sobre o momento do Botafogo. Depois, todos os torcedores entraram no Lonier e tiveram longa troca com o mandatário do clube social, quem comanda o clube atualmente na transição para a chegada da GDA Luma.

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Na 12ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, o Botafogo volta a campo no domingo (6/9), contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

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