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Flamengo anuncia vencedor do concurso Manto da Nação

Modelo vencedor do concurso será vendido em duas versões, incluindo uma nas tradicionais cores rubro-negras

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 12:13
Atualizado há 1 hora
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Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)
Flamengo divulga camisa vencedora do concurso Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

A torcida do Flamengo já escolheu o novo Manto da Nação. O modelo "Urubu de Lima", criado pelo torcedor Marcelo Gluz, do Rio de Janeiro, foi o vencedor do concurso promovido pelo clube. A escolha contou com mais de 100 mil votos únicos de torcedores de mais de 120 países.

A camisa vencedora recebeu 16,2% dos votos e foi escolhida entre mais de 8 mil desenhos enviados por rubro-negros de diferentes partes do mundo. Além da versão original criada por Marcelo, o Flamengo preparou uma novidade a pedido da própria torcida: o modelo também será produzido nas tradicionais cores vermelho e preto.

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A criação vencedora é inspirada nos geoglifos da civilização Nazca, no Peru, e estabelece uma ligação com Lima, cidade que marcou a história recente do Flamengo. Foi na capital peruana que o clube conquistou as Libertadores de 2019 e 2025.

O desenho utiliza o urubu, símbolo histórico do Flamengo, como elemento central e o adapta à estética dos famosos desenhos de Nazca. A proposta busca representar, ao mesmo tempo, a identidade rubro-negra e a relação do clube com duas conquistas continentais realizadas em Lima.

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Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)
Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Manto terá venda limitada

O "Urubu de Lima" será comercializado em edição limitada. As vendas ficarão abertas por sete dias ou enquanto durarem os estoques. Na compra de duas ou mais camisas, o torcedor terá 20% de desconto a partir da segunda unidade. A condição promocional será válida até o fim da partida entre Flamengo e Mirassol, nesta quarta-feira (2), no Maracanã.

O lançamento também terá ações especiais no estádio. Durante o duelo, o Maracanã receberá ativações relacionadas ao conceito do "Urubu de Lima", com elementos visuais inspirados na camisa escolhida pela torcida.

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Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)
Camisa também será vendida em rubro-negro (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Flamengo recebeu mais de 8 mil desenhos

O concurso Manto da Nação mobilizou torcedores de diferentes regiões do Brasil e também do exterior. Ao todo, foram recebidos mais de 8 mil desenhos, que posteriormente deram origem às dez propostas finalistas submetidas à votação popular.

Entre os projetos finalistas estavam trabalhos de torcedores de estados como Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará, além do Rio de Janeiro. As criações apresentavam diferentes interpretações sobre a identidade do clube, desde referências à história do urubu até homenagens ao Rio de Janeiro e à conquista da Libertadores de 2019.

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O segundo lugar ficou com "Noite Eterna de Lima", de Alison Douglas, seguido por "Pluma", de Vitor Ferrara, e "Urubu Rei", de Bruno Gondim.

Flamengo busca recorde no Guinness

A participação dos torcedores também levou o Flamengo a buscar o reconhecimento do Guinness World Records. O clube iniciou o processo de validação da iniciativa como possível recorde de participação de torcedores na criação e escolha de uma camisa esportiva. Marcelo Gluz, autor do projeto vencedor, destacou a importância de ter desenvolvido uma peça para o clube que torce.

— Depois de tantos anos trabalhando com design, poder criar uma camisa para a Nação é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais da minha trajetória.

O CMO do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, também ressaltou a participação da torcida na iniciativa.

— A nossa torcida não só acompanha e apoia o clube, ela também ajuda a construir nossa história.

Resultado da votação

    1.
  1. Urubu de Lima, Marcelo Gluz- 16.437 votos
    2. 2.
  2. Noite Eterna de Lima, Alison Douglas- 14.574 votos
    3. 3.
  3. Pluma, Vitor Ferrara- 13.983 votos
    4. 4.
  4. Urubu Rei, Bruno Gondim- 11.509 votos
    5. 5.
  5. Traços de uma Nação, Stephany Dalzisa- 10.554 votos
    6. 6.
  6. É Urubu, Antonio Rodrigues- 9.412 votos
    7. 7.
  7. Prestígio Urbano, Adam Costa- 7.376 votos
    8. 8.
  8. Manto Real, Marcos Junior- 6.924 votos
    9. 9.
  9. Respeita o Rei, Daniel Barbosa- 6.140 votos
    10. 10.
  10. Uma Força da Natureza, Luiz Gomes- 4.294 votos
10 camisas finalistas do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)
10 camisas finalistas do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

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