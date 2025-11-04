O 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (FBTF), realizado nesta terça-feira (4) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi marcado por falas polêmicas de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira na presença do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Os ex-treinadores se pronunciaram contra a atuação de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro.

Primeiro foi a vez de Leão, que afirmou que "não suportava" a ideia de técnicos estrangeiros treinarem no Brasil. Depois foi de Oswaldo de Oliveira, que pediu que "quando o Ancelotti for embora, depois de ser campeão, ano que vem, que (a Seleção) volte a ter um treinador brasileiro".

Leão foi um dos homenageados do 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), que acontece na sede da CBF. O evento não é promovido pela confederação, que apenas cedeu o espaço. Na sequência, Ancelotti ficou no palco a pedido da organização para entregar uma placa a Emerson Leão. O brasileiro brincou com o italiano ("já levei um gol dele"), e depois pegou o microfone para discursar.

Apesar do italiano ter contrato com a CBF até o final da Copa do Mundo de 2026, o comandante já sinalizou que pode continuar à frente da Seleção por mais um ciclo. E a entidade está muito satisfeita com o trabalho do técnico até aqui, o que indica que uma renovação de contrato tem boas chances de acontecer antes mesmo do Mundial.

Oswaldo explica fala polêmica

Oswaldo de Oliveira conversou com exclusividade com o Lance! horas após as declarações na CBF, em evento na sede do Fluminense, nas Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O técnico afirmou que as falas que viralizaram foram editadas e faziam parte de um contexto maior.

— O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a Seleção tenham técnicos brasileiros — disse Oswaldo. Confira a declaração na íntegra aqui.

CBF vê atitude de Leão e Oswaldo como 'deselegante e desnecessária'

A CBF não recebeu bem as declarações dos ex-treinadores Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro e, em especial, no comando da Seleção Brasileira. De acordo com informações apuradas, a cúpula da entidade classificou as posturas de Leão e Oswaldo como "deselegantes e desnecessárias", especialmente pelo fato de o fórum ter sido sediado na própria sede da CBF e ter recebido total apoio logístico e estrutural da confederação. Entenda a situação.

FBTF divulga nota de repúdio por declarações de Oswaldo

A FBTF divulgou nota de repúdio contra o ex-treinador Oswaldo de Oliveira, em razão de declarações feitas durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol do Brasil, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Segundo o comunicado, Oswaldo teria se manifestado de forma "desrespeitosa e desnecessária", atingindo o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e contrariando o espírito de união e diálogo proposto pelo evento. A Federação lamentou a postura do ex-treinador e reafirmou seu respeito ao técnico italiano e à CBF. Confira a nota na íntegra.

Repercussão da polêmica

