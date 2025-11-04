FBTF divulga nota de repúdio às declarações de Oswaldo de Oliveira

A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol (FBTF) divulgou nesta terça-feira (4) uma nota de repúdio contra o ex-treinador Oswaldo de Oliveira, em razão de declarações feitas durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol do Brasil, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Segundo o comunicado, Oswaldo teria se manifestado de forma "desrespeitosa e desnecessária", atingindo o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e contrariando o espírito de união e diálogo proposto pelo evento. A Federação lamentou a postura do ex-treinador e reafirmou seu respeito ao técnico italiano e à CBF.

Nota oficial da FBTF

"A Federação Brasileira de Treinadores de Futebol – FBTF, entidade representativa dos profissionais que dignificam e constroem diariamente a história do futebol brasileiro, vem a público manifestar seu mais veemente repúdio às declarações e à postura inaceitável do ex-treinador Oswaldo de Oliveira, que, durante a realização do 2º Fórum de Treinadores de Futebol do Brasil, de forma desrespeitosa e desnecessária, proferiu palavras que atingiram o técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – instituição que, sem receio e espírito de colaboração, abriu as portas de sua sede para receber e enaltecer os treinadores brasileiros.

Nós, treinadores de futebol, sabemos que o futebol não tem fronteiras. O Técnico Carlo Ancelotti é um profissional extremamente competente, com enormes conquistas e que merece todo respeito da categoria dos Treinadores.

A FBTF considera inadmissível que um profissional que, ao longo de sua carreira, ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional, utilize sua fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas da profissão e propagar discurso que desagrega os esforços coletivos de uma categoria que tem como premissa, busca reconhecimento e valorização em meio a inúmeros desafios estruturais e institucionais.

A Federação lamenta profundamente a conduta, que manchou o espírito de união e diálogo que marcou o evento, idealizado justamente para fortalecer a classe dos treinadores e promover o respeito entre todos os agentes do futebol.

Por fim, a FBTF apresenta seus sinceros desejos ao Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Sr. Samir Xaud, à diretoria da CBF, em especial, ao técnico Carlo Ancelotti, reafirmando a admiração, o respeito e o reconhecimento dos treinadores brasileiros pelo trabalho sério e pela contribuição de todos os que engrandecem o futebol."

Carlo Ancelotti ao lado de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira no 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Declaração de Oswaldo Oliveira

O 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol foi sediado na CBF, mas não promovido pela entidade, que apenas cedeu o espaço para o encontro. O evento contou com a presença de Carlo Ancelotti, do coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, do técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, e da coordenadora executiva Cris Gambaré.

Durante o fórum, Oswaldo de Oliveira fez declarações que, segundo a FBTF, destoaram do propósito do evento. Ele defendeu a valorização dos técnicos brasileiros, mas citou o nome de Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção, em tom que foi interpretado como desrespeitoso.

- Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros tanto nos clubes quanto na seleção. Mas confesso a vocês que 'não tem jeito', se tivesse que ser, torci para ser esse senhor. 'Não tem jeito'. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Ganhador de títulos e um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa - disse Oswaldo em sua fala.

O ex-treinador completou dizendo esperar que, após a passagem de Ancelotti pela Seleção, o comando volte a ser de um brasileiro:

- Tomara, inshalá, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando, claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção.

Após o evento, Oswaldo explicou a declaração ao Lance! e culpou as edições realizadas na fala dele.

- O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a Seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e no final disse que se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o um dos maiores de todos os tempos. Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo, e quando ele sair, que um brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também - disse Oswaldo.