menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

CBF: atitude de Leão e Oswaldo com Ancelotti é considerada 'deselegante e desnecessária'

Evento foi realizado na sede da CBF

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
21:15
Oswaldo de Oliveira discursa em palco com Carlo Ancelotti
imagem cameraAncelotti ao lado de Leão e Oswaldo em evento no Rio (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não recebeu bem as declarações dos ex-treinadores Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro e, em especial, no comando da Seleção Brasileira. As falas ocorreram nesta terça-feira (4), durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e que contou com a presença do técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Emerson Leão diz que 'não suporta' treinador estrangeiro após receber placa de Ancelotti
➡️ Oswaldo de Oliveira se pronuncia após fala polêmica em evento com Ancelotti

De acordo com informações apuradas, a cúpula da CBF classificou as posturas de Leão e Oswaldo como "deselegantes e desnecessárias", especialmente pelo fato de o fórum ter sido sediado na própria casa da Seleção e ter recebido total apoio logístico e estrutural da confederação. Internamente, a avaliação é de que o espaço foi cedido justamente para valorizar a categoria dos treinadores, fomentar o debate e promover a união, e não para criar um clima de constrangimento diante do comandante da equipe nacional.

continua após a publicidade

O mais enfático nas críticas foi Emerson Leão, que discursou poucos metros à frente de Ancelotti:

Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Antes eu falava que não suportaria treinador estrangeiro. Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário)? E não mudo. Não mudo a minha opinião — declarou Leão, arrancando reações diversas na plateia.

Apesar do tom das declarações, Carlo Ancelotti não demonstrou incômodo. Segundo fontes ouvidas, o técnico italiano não ficou magoado com as falas e fez questão de participar do evento, considerando importante o diálogo com profissionais brasileiros. Após o fórum, Ancelotti trabalhou normalmente na sede da CBF, acompanhando inclusive os jogos da Liga dos Campeões ao longo da tarde.

continua após a publicidade

O que poucos sabem é que Ancelotti ajudou a trazer dois nomes de peso para o evento. Graças aos contatos do treinador italiano,

Mesmo com o episódio, a entidade pretende manter portas abertas para a Federação Brasileira dos Treinadores e reforçar que apoia o debate sobre o desenvolvimento técnico do futebol nacional.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Fala de ex-treinadores para Ancelotti é considerada 'desnecessária e deselegante' (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias