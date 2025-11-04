CBF: atitude de Leão e Oswaldo com Ancelotti é considerada 'deselegante e desnecessária'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não recebeu bem as declarações dos ex-treinadores Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro e, em especial, no comando da Seleção Brasileira. As falas ocorreram nesta terça-feira (4), durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e que contou com a presença do técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti.

De acordo com informações apuradas, a cúpula da CBF classificou as posturas de Leão e Oswaldo como "deselegantes e desnecessárias", especialmente pelo fato de o fórum ter sido sediado na própria casa da Seleção e ter recebido total apoio logístico e estrutural da confederação. Internamente, a avaliação é de que o espaço foi cedido justamente para valorizar a categoria dos treinadores, fomentar o debate e promover a união, e não para criar um clima de constrangimento diante do comandante da equipe nacional.

O mais enfático nas críticas foi Emerson Leão, que discursou poucos metros à frente de Ancelotti:

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Antes eu falava que não suportaria treinador estrangeiro. Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário)? E não mudo. Não mudo a minha opinião — declarou Leão, arrancando reações diversas na plateia.

Apesar do tom das declarações, Carlo Ancelotti não demonstrou incômodo. Segundo fontes ouvidas, o técnico italiano não ficou magoado com as falas e fez questão de participar do evento, considerando importante o diálogo com profissionais brasileiros. Após o fórum, Ancelotti trabalhou normalmente na sede da CBF, acompanhando inclusive os jogos da Liga dos Campeões ao longo da tarde.

Mesmo com o episódio, a entidade pretende manter portas abertas para a Federação Brasileira dos Treinadores e reforçar que apoia o debate sobre o desenvolvimento técnico do futebol nacional.

