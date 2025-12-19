O Vasco presenteou todos os funcionários da SAF e do clube associativo com uma camisa oficial e um ingresso para assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil no Maracanã, no domingo (21), às 18h (de Brasília). A ação busca valorizar o esforço diário dos colaboradores cruz-maltinos.

Em entrevista ao "ge", o historiador e coordenador do Centro de Memória do Vasco da Gama, Walmer Peres, celebrou o reconhecimento.

— Todo esforço e dedicação merecem ser valorizados, inclusive, os das funcionárias e dos funcionários do Vasco. Estamos aqui no dia a dia do clube, trabalhando muito, comemorando e sofrendo com o desempenho do Gigante da Colina. A atitude da atual diretoria é histórica e uma real demonstração da valorização do seu quadro de funcionários. É um tanto clichê, mas, de fato, ações falam mais que palavras — afirmou.

Funcionários verão título do Vasco?

Com apoio dos colaboradores, o Cruz-Maltino busca conquistar a Copa do Brasil diante de sua torcida. Na partida de ida, disputada na quarta-feira (17), 0 a 0 com o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo. A delegação vascaína retornou para o Rio de Janeiro na quinta, com treinos marcados para esta sexta e a manhã de sábado.

Puma Rodríguez, do Vasco, é marcado por Matheuzinho, do Corinthians, no jogo de ida da final da Copa do Brasil (Foto: Peter Leone / O Fotográfico / Gazeta Press)

O Vasco precisa de uma vitória por qualquer placar no jogo de volta para ser campeão. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis. Além do troféu, a conquista vale vaga na próxima edição da Libertadores e uma premiação expressiva de R$ 77 milhões. O time perdedor disputará a Copa Sul-Americana e receberá R$ 33 milhões de bonificação.