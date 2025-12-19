Quem são os guris do Internacional citados por Abel Braga

Ao dizer que quer uma aproximação maior entre a base e o profissional, o novo diretor técnico colorado, Abel Braga, falou de dois guris do sub-17, afirmando que eles devem receber mais oportunidades em 2026. São eles o meio-campista João Kempes e o atacante João Bezerra. O Lance! conta quem são os guris do Internacional citados pelo agora dirigente.

Quem é João Kempes

Nascido em 2009 em Criciúma, João Kempes deu indícios de que queria ser jogador de futebol desde pequeno. Aos quatro anos, quando o pai, Everton Kempes, vítima de acidente da Chapecoense em 2016, defendia o JEF United-JAP, deu os primeiros toques na bola em uma escolinha local.

Com oito, foi para a base do Grêmio. No clube rival, ficou até os 14 anos. Posteriormente, jogou no São José, até chegar ao Inter em novembro de 2024. Depois de ser testado como zagueiro e volante, se encontrou como meia. Na atual temporada, recém promovido ao sub-17, deu 14 assistências em 47 jogos disputados.

Em agosto, chegou a treinar com o elenco profissional. E em outubro, foi a vez de assinar seu primeiro contrato profissional.

Os números de João Kempes em 2025

47 jogos (37 como titular) 5 gols marcados 14 assistências

Quem é João Bezerra

Artilheiro nato, João Bezerra é atacante do sub-17 e já desperta interesse de equipes estrangeiras. Como contou o Lance! no final de novembro, o Chelsea-ING monitora a carreira do garoto que está no Celeiro de Ases desde os nove anos.

De acordo com a apuração na época, a multa rescisória padrão para menores de idade é 60 milhões de euros, cerca de R$ 388 milhões no câmbio atual. Como tem apenas 16 anos, só poderia deixar o Beira-Rio no final de junho de 2027, quando completa 18 anos.

Centroavante goleador, Bezerra já foi convocado por seleções de base. O guri nascido em 29 de junho de 2009, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é tido como uma das maiores promessas do clube. Os planos da equipe britânica é apresentar uma proposta em junho, quando o guri fará 17 anos.

Os números de João Bezerra em 2025

27 jogos (12 como titular) 17 gols marcados