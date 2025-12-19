menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo lança programa para jovens viverem experiências no Nilton Santos

Botafogo Academy Summer Camp será realizada em duas janelas no mês de janeiro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
13:58
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
imagem cameraEstádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo abrirá o Estádio Nilton Santos para uma experiência unindo paixão, educação e formação da identidade alvinegra aproximando jovens do dia a dia do clube. Foi lançado oficialmente a Botafogo Academy Summer Camp, que terá duas turmas em janeiro de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo enfrentará temida altitude contra time boliviano na Libertadores; veja cenários

A Botafogo Academy Summer será um programa imersivo para proporcionar a jovens de 9 a 16 anos a oportunidade de vivenciar como é ser um jogador do Glorioso. Isso vai de treinos com profissionais da base e entrada no gramado do Estádio do Nilton Santos. As inscrições são feiras no site oficial do programa.

As duas turmas estão previstas para os dias 12 a 17 de janeiro e a segunda de 19 a 24 de janeiro de 2026. O Camp receberá meninos e meninas nascidos entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2017.

continua após a publicidade
Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— O Botafogo me ensinou valores que carrego para a vida inteira: entrega, respeito e paixão. Ver crianças vivendo essa experiência tão de perto é especial demais. O Summer Camp é uma chance real de sentir o que significa vestir essa camisa — disse Joel Carli, coordenador de futebol do Botafogo.

O programa para o período de férias escolares oferecerá ainda apresentação oficial na sala de imprensa, um completo Media Day com fotos profissionais, acompanhamento técnico integral e um kit exclusivo contendo materiais treinos e jogo para os participantes. Ao final do evento, cada participante receberá também um relatório individual de avaliação técnica, reforçando o caráter formativo e o cuidado no desenvolvimento de cada participante.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias