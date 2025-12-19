Botafogo lança programa para jovens viverem experiências no Nilton Santos

O Botafogo abrirá o Estádio Nilton Santos para uma experiência unindo paixão, educação e formação da identidade alvinegra aproximando jovens do dia a dia do clube. Foi lançado oficialmente a Botafogo Academy Summer Camp, que terá duas turmas em janeiro de 2026.

A Botafogo Academy Summer será um programa imersivo para proporcionar a jovens de 9 a 16 anos a oportunidade de vivenciar como é ser um jogador do Glorioso. Isso vai de treinos com profissionais da base e entrada no gramado do Estádio do Nilton Santos. As inscrições são feiras no site oficial do programa.

As duas turmas estão previstas para os dias 12 a 17 de janeiro e a segunda de 19 a 24 de janeiro de 2026. O Camp receberá meninos e meninas nascidos entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2017.

Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— O Botafogo me ensinou valores que carrego para a vida inteira: entrega, respeito e paixão. Ver crianças vivendo essa experiência tão de perto é especial demais. O Summer Camp é uma chance real de sentir o que significa vestir essa camisa — disse Joel Carli, coordenador de futebol do Botafogo.

O programa para o período de férias escolares oferecerá ainda apresentação oficial na sala de imprensa, um completo Media Day com fotos profissionais, acompanhamento técnico integral e um kit exclusivo contendo materiais treinos e jogo para os participantes. Ao final do evento, cada participante receberá também um relatório individual de avaliação técnica, reforçando o caráter formativo e o cuidado no desenvolvimento de cada participante.