Mateus Carvalho, do Vasco, tem lesão grave e passará por cirurgia

O volante Mateus Carvalho, do Vasco, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, conforme detectado por exame nessa quinta-feira (18). O jogador, que sentiu durante o aquecimento da partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, passará por cirurgia.

Comunicado do Vasco

"O volante Mateus Carvalho passou por exames de imagem nesta quinta-feira (18), onde foi diagnosticado ruptura do ligamento cruzado anterior, associado a lesões dos meniscos e colaterais.

O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e passará por cirurgia em breve.

Desejamos uma plena recuperação ao nosso camisa 85!"

Com o desfalque de Mateus Carvalho, o Vasco volta a enfrentar o Corinthians neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da decisão da Copa do Brasil. As equipes empataram por 0 a 0 em São Paulo.

O que é a ruptura de LCA?

O LCA é um dos chamados contentores primários do joelho, um ligamento que impede o deslocamento da tíbia para a frente. A ruptura é a descontinuidade total ou parcial de suas fibras e ocorre, geralmente, por trauma de torção, como uma mudança brusca de direção, desaceleração abrupta, aterrissagem incorreta após um salto, ou contato direto. A lesão gera instabilidade no joelho e, se não for tratada rapidamente e de forma adequada, pode acarretar outras contusões estruturais ainda mais graves.

O tratamento padrão é a reconstrução cirúrgica, através do enxerto de tecido retirado de outra região do corpo do atleta, como tendão patelar, que varia conforme a técnica empregada pelo cirurgião. O tempo de recuperação é longo: em média, 9 a 12 meses para retorno ao esporte de alto rendimento. A cirurgia é sucedida por fisioterapia, com foco em controle de dor, e, por fim, a volta gradual à prática do futebol.

De acordo com Gustavo Caldeira, chefe do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco, o impacto para os jogadores não é apenas físico, mas também mental.

— Os atletas ficam arrasados, é sem dúvida a lesão mais temida por eles. Mas, para minimizar esse impacto negativo já no momento inicial pós-lesão, contamos com o apoio do núcleo de saúde mental, inclusive com presença de psiquiatra. Apesar de sabermos que estatisticamente nem todos os atletas voltarão ao seu nível pré-lesão, todos os atletas do Vasco retornaram bem clinicamente, isso é motivo de orgulho — disse o profissional cruz-maltino, em outubro, ao Lance!.