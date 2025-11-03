Carlo Ancelotti fez nesta segunda-feira (3) a quarta convocação da Seleção Brasileira desde que assumiu a equipe nacional, em maio. Até aqui, utilizou 39 jogadores em seis partidas, estabeleceu convicções e revelou que já conseguiu preencher 18 linhas das 26 que terá que entregar à Fifa em maio do ano que vem com os convocados para a Copa do Mundo de 2026. E quando a convocação final chegar, teremos boas chances de pelo menos metade da planilha ser igual àquela que Tite assinou para o Mundial do Catar, em 2022.

continua após a publicidade

➡️Vale a crítica? Compare os números de Richarlison pelo Brasil com outros atacantes do ciclo

O técnico italiano dissera no início de outubro, e repetiu nesta segunda-feira, que a convocação da Seleção para a Data Fifa de novembro é a última da fase de testes. Pois Ancelotti decidiu que também irá testar o volante Fabinho, do Al-Ittihad, nos amistosos com Senegal e Tunísia.

Fabinho foi um dos 26 jogadores levados por Tite para a Copa do Mundo do Catar. Além dele, outros 11 jogadores convocados por Ancelotti nesta segunda estiveram naquele Mundial.

continua após a publicidade

Se desejar, o treinador poderá escalar o Brasil para um dos amistosos deste mês apenas com remanescentes da última Copa. Ficaria assim: Ederson; Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Richarlison. Fabinho seria o reserva de Casemiro, tal qual foi em 2022.

Seleção de Ancelotti tem outros titulares de 2022

Mas há mais: Alisson, Raphinha e Gabriel Martinelli, três jogadores que também disputaram a Copa do Mundo do Catar, só não foram convocados desta vez porque estão vindo de lesões. Os três têm a confiança de Ancelotti e estarão no próximo Mundial, a menos que se lesionem.

continua após a publicidade

Outros jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2022 foram citados pelo técnico italiano na convocação da Seleção desta segunda-feira: Pedro e Neymar. Mas os dois não fazem parte dos 18 nomes praticamente garantidos para o Mundial de 2026; eles tentam aparecer nas oito vagas remanescentes.

A má notícia para dupla é que, apesar de Ancelotti valorizar o passado, nenhum deles chegará a esta Data Fifa de novembro, a última do período de testes, tendo jogado sob o comando do treinador.