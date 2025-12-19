Atacante deixa o Operário-PR e acerta com time da Série A
Rodrigo Rodrigues, 25 anos, está de saída do Fantasma para o Mirassol
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Rodrigo Rodrigues deixou o Operário-PR nesta sexta-feira (19). O jogador de 25 anos acertou com o Mirassol.
Relacionadas
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (19/12/2025)
Onde Assistir19/12/2025
- Lance! Biz
Gastos dos clubes com agentes de futebol têm alta histórica, aponta Fifa
Lance! Biz18/12/2025
- Futebol Internacional
Conselho da Fifa aprova criação de fundo para o futebol em Gaza e Palestina
Futebol Internacional18/12/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Rodrigo Rodrigues tem contrato com o Fantasma até o fim de 2026, mas uma cláusula no acordo prevê a liberação, sem custos, em caso de proposta de times da Série A. O atleta foi um pedido do técnico Rafael Guanaes, que renovou com o Leão Caipira e virou alvo do Botafogo após a saída de Davide Ancelotti.
O atacante e o treinador trabalharam juntos no time paranaense no ano passado. O jogador chegou durante a Série B, e o Operário-PR surpreendeu ao brigar pelo acesso, mas ficou na sétima colocação.
Com a camisa alvinegra, Rodrigo Rodrigues fez nove gols e deu três assistências em 78 jogos, sendo titular em 63 deles. Ele foi campeão estadual em 2025.
Carreira de Rodrigo Rodrigues, de saída do Operário-PR para o Mirassol
Criado e revelado pelo Novorizontino, Rodrigo Rodrigues estreou profissionalmente em 2017 e, no mesmo, chegou a ser emprestado para jogar no sub-17 do Palmeiras. Em 2018, ele se transferiu para o Real Madrid B e ficou até a metade de 2020.
Depois, o atacante foi emprestado aos espanhóis Talavera e Valência B até chegar ao Operário-PR em maio de 2024.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias