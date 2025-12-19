O atacante Rodrigo Rodrigues deixou o Operário-PR nesta sexta-feira (19). O jogador de 25 anos acertou com o Mirassol.

Rodrigo Rodrigues tem contrato com o Fantasma até o fim de 2026, mas uma cláusula no acordo prevê a liberação, sem custos, em caso de proposta de times da Série A. O atleta foi um pedido do técnico Rafael Guanaes, que renovou com o Leão Caipira e virou alvo do Botafogo após a saída de Davide Ancelotti.

O atacante e o treinador trabalharam juntos no time paranaense no ano passado. O jogador chegou durante a Série B, e o Operário-PR surpreendeu ao brigar pelo acesso, mas ficou na sétima colocação.

Com a camisa alvinegra, Rodrigo Rodrigues fez nove gols e deu três assistências em 78 jogos, sendo titular em 63 deles. Ele foi campeão estadual em 2025.

Carreira de Rodrigo Rodrigues, de saída do Operário-PR para o Mirassol

Criado e revelado pelo Novorizontino, Rodrigo Rodrigues estreou profissionalmente em 2017 e, no mesmo, chegou a ser emprestado para jogar no sub-17 do Palmeiras. Em 2018, ele se transferiu para o Real Madrid B e ficou até a metade de 2020.

Depois, o atacante foi emprestado aos espanhóis Talavera e Valência B até chegar ao Operário-PR em maio de 2024.