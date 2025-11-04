Oswaldo de Oliveira se pronuncia após fala polêmica em evento com Ancelotti

Uma declaração do ex-técnico Oswaldo de Oliveira viralizou nesta terça-feira (4), no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF). No evento, que teve a presença de Carlo Ancelotti, repercutiu a fala do treinador que a Seleção Brasileira deveria ter um treinador brasileiro. Em entrevista ao Lance!, Oswaldo explicou a situação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O grande problema são as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a Seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e no final disse que se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o um dos maiores de todos os tempos. Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo, e quando ele sair, que outro brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também - disse Oswaldo.

Declarações polêmicas em evento com Ancelotti

O evento não foi promovido pela CBF, que apenas cedeu o espaço. Além de Carlo Ancelotti, o coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, e a coordenadora executiva da Seleção Feminina, Cris Gambaré, também participaram da abertura do evento como convidados e fizeram breves discursos. No evento, o técnico Emerson Leão também disparou uma fala polêmica.

continua após a publicidade

➡️ Jornalistas detonam as declarações de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão: 'Constrangedor'

"Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, pra minha palavra agora aqui… Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinador (estrangeiro). Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário, também ex-treinador)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião", disse Leão.