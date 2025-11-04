Jornalistas detonam as declarações de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão: 'Constrangedor'

O técnico Carlo Ancelotti marcou presença no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), evento que discute os desafios e os rumos da profissão, nesta terça-feira (4). Durante o debate entre os profissionais, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira declararam que não são a favor de técnicos estrangeiros no Brasil. Nas redes sociais, os jornalistas detonaram as falas dos ex-treinadores.

Ao lado de Carlo Ancelotti, os profissionais debateram sobre maneiras de melhorar as condições de trabalho no cenário nacional. Além do treinador italiano, o coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, e a coordenadora executiva da Seleção Feminina, Cris Gambaré, também participaram da abertura do evento como convidados e fizeram breves discursos.

Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports, questionou quem achou legal expor o técnico da Seleção Brasileira a xenofobia em um evento recheado de ex-treinadores. Na visão do jornalista, colocaram Carlo Ancelotti em uma verdadeira furada.

Para Marcelo Courrege, a atitude de Emerson Leão foi completamente deselegante. Segundo ele, a declaração do ex-treinador realimenta um ciclo de intolerância com estrangeiros no Brasil, portanto é considerada xenofóbica.

Felipe Diniz completou dizendo que faltou autocrítica aos participantes, que devem ter se esquecido que, por muito tempo, os brasileiros foram treinar em outros países. De acordo com o jornalista, se os convites para assumirem novos clubes diminuíram, a culpa é exclusivamente deles.

Confira as declarações de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, pra minha palavra agora aqui… Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinador (estrangeiro). Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário, também ex-treinador)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião — declarou Leão, que estava no palco um passo à frente de Carlo Ancelotti.

— Nós temos que ter os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando o Ancelotti for embora depois de ser campeão, tomara que volte um treinador brasileiro ao comando da Seleção Brasileira — disse Oswaldo de Oliveira.