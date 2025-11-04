Convocado por Ancelotti perde pênalti na Champions, e web dispara: 'Inigualável'
Atacante entrou na lista dos 26 convocados para a Seleção Brasileira
Jogando com o apoio de sua torcida, o Tottenham não tomou conhecimento do Copenhague, da Dinamarca, e aplicou uma goleada por 4 a 0, pela 4ª rodada da Uefa Champions League. Já nos acréscimos da partida, o atacante Richarlison acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti e foi bastante criticado nas redes sociais.
Sem marcar há 10 partidas pelo Tottenham, o atacante vive um momento delicado às vésperas da Copa do Mundo. No entanto, Richarlison vem sendo figurinha carimbada nas convocações de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.
Nesta terça-feira (3), o camisa 9 foi bastante criticado após desperdiçar a cobrança de pênalti na Champions League. Torcedores do Tottenham e da Seleção Brasileira repercutiram o lance nas redes sociais. Confira abaixo.
Tradução: Infelizmente, acho que o pênalti perdido resume perfeitamente a passagem de Richarlison pelo clube. Talvez seja melhor para ambas as partes seguirem em frente em janeiro.
Tradução: O único e inigualável Richarlison
Tradução: Richarlison perde a chance de marcar o 450º pênalti oficial do Tottenham Hotspur.
Apesar da fase ruim, Richarlison é um dos atacantes de confiança de Carlo Ancelotti, nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo. O atacante voltou a ser convocado para representar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos próximos dias 15 e 18 de novembro.
Veja os 26 convocados por Carlo Ancelotti
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
