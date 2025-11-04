Diante de Ancelotti, Oswaldo de Oliveira pede técnico do país na Seleção 'ano que vem'
Técnico italiano tem contrato até o fim da Copa do Mundo, mas sinaliza continuar
Não foi apenas Emerson Leão a dar declarações controversas sobre técnicos estrangeiros enquanto dividia o palco com o italiano Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira (4), minutos após Leão declarar que "não suportava" a ideia de treinadores de outros países trabalharem no futebol brasileiro, foi a vez de Oswaldo de Oliveira pedir para que um técnico do Brasil voltar a dirigir a Seleção "depois de (Ancelotti) ser campeão, ano que vem".
— Tomara! Inshallah nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes. Mas é claro, quando o Ancelotti for embora, depois de ser campeão, ano que vem, que volte a ter um treinador brasileiro — disse Oswaldo de Oliveira.
Vale lembrar que, apesar de Carlo Ancelotti ter contrato com a CBF até o final da Copa do Mundo de 2026, o treinador italiano já sinalizou que pode continuar à frente da Seleção por mais um ciclo. E a entidade está muito satisfeita com o trabalho do técnico até aqui, o que indica que uma renovação de contrato tem boas chances de acontecer antes mesmo do Mundial
As declarações de Oswaldo Oliveira foram dadas na abertura do 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), que acontece na sede da CBF. O evento não é promovido pela confederação, que apenas cedeu o espaço. Carlo Ancelotti estava no palco, próximo a Oswaldo.
Em seu discurso, Oswaldo de Oliveira ressaltou que também prefere técnicos brasileiros trabalhando por aqui. Mas, ainda que por vias tortas, fez um afago a Ancelotti:
— Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na Seleção. Mas eu confesso a vocês: não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor, Carlo Ancelotti. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Treinador de títulos, um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele.
