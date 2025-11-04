Ancelotti diz que imagem de técnicos brasileiros no exterior 'é um pouco fraca'

Convidado a discursar no 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (FBTF), o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira (4), que a imagem do treinador brasileiro no exterior "é um pouco fraca". Na avaliação de Ancelotti, para que haja uma mudança nessa percepção é preciso que haja mais fóruns de discussão e o apoio da CBF.

— Uma das primeiras coisas que escutei, e que não entendo, é por que o treinador brasileiro não pode treinar na Europa. Significa que a figura é um pouco fraca. Então, acho que é muito importante trabalharmos juntos, todos os treinadores, para que a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol seja ótima — discursou Ancelotti.

Para Ancelotti, os técnicos que se desenvolveram na Espanha, na Itália e na Inglaterra são bem vistos porque as associações de treinadores se fortaleceram ao longo das últimas décadas.

— Meu objetivo primeiro é ganhar a Copa do Mundo, porque se não, não chamava a mim como treinador, chamavam outro. Mas o objetivo (da CBF) é melhorar o futebol brasileiro, no calendário, na arbitragem, na formação dos treinadores, melhorar o curso para os treinadores, fazer um curso mais organizado, melhorar a estrutura dos estádios. Então, temos uma CBF que precisa da ajuda, da opinião dos treinadores. A opinião dos treinadores é ainda mais respeitada se a Federação Brasileira de Treinadores for forte.

Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira promovem constrangimento a Ancelotti

Depois de discursar, Carlo Ancelotti permaneceu no palco do auditória da CBF para homenagear treinadores e ex-treinadores do País. E passou por dois momentos de constrangimento.

Primeiro foi de Emerson Leão, que afirmou que "não suportava" a ideia de técnicos estrangeiros treinarem no Brasil. Depois foi de Oswaldo de Oliveira, que pediu que "quando o Ancelotti for embora, depois de ser campeão, ano que vem, que (a Seleção) volte a ter um treinador brasileiro".

O 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF) aconteceu na sede da CBF. O evento, contudo, não foi promovido pela confederação, que apenas cedeu o espaço à Federação Brasileira de Treinadores de Futebol.