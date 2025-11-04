Declaração de ex-treinadores brasileiros revolta internautas: 'Palmas para o Ancelotti'

Nesta terça-feira (4), a CBF sediou o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), evento que discute os desafios e os rumos da profissão. Com a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, os profissionais debateram sobre maneiras de melhorar as condições de trabalho no cenário nacional. No entanto, os internautas se revoltaram com os discursos dos ex-treinadores Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão.

O evento não foi promovido pela CBF, que apenas cedeu o espaço. Além de Carlo Ancelotti, o coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, e a coordenadora executiva da Seleção Feminina, Cris Gambaré, também participaram da abertura do evento como convidados e fizeram breves discursos.

A presença do treinador italiano, no entanto, não intimidou os ex-profissionais. Durante seus discursos, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira destacaram que não são a favor de técnicos estrangeiros no Brasil, cenário que vem se tornando cada vez mais comum.

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, pra minha palavra agora aqui… Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinador (estrangeiro). Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário, também ex-treinador)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião — declarou Leão, que estava no palco um passo à frente de Carlo Ancelotti.

— Nós temos que ter os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando o Ancelotti for embora depois de ser campeão, tomara que volte um treinador brasileiro ao comando da Seleção Brasileira — disse Oswaldo de Oliveira.

2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)