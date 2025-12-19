A temporada de 2025 colocou este Flamengo ao lado da equipe de 2019 ao igualar o recorde de vitórias em um mesmo ano neste século. O ciclo atual foi encerrado na última quarta-feira (19), com a derrota nos pênaltis para o PSG na final da Copa Intercontinental, e terminou com números próximos aos do time que marcou época sob o comando de Jorge Jesus.

Neste ano, o Rubro-Negro entrou em campo 78 vezes, quatro jogos a mais do que em 2019 — considerando também jogos com time alternativo. Em ambos casos, o clube somou 49 vitórias, estabelecendo o maior número da história rubro-negra em uma única temporada. A campanha recente teve ainda 18 empates e 11 derrotas, enquanto o time do bi continental empatou 16 vezes e perdeu outras nove.

No desempenho ofensivo, o time de 2019 ainda leva vantagem. Foram 150 gols marcados naquela temporada, contra 143 em 2025. Defensivamente, porém, os números recentes são melhores: o Flamengo sofreu 51 gols em 2025, enquanto a equipe de seis anos atrás foi vazada 64 vezes.

Nos títulos, mais uma semelhança: Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores. O que coloca a equipe comandada por Filipe Luís acima é a conquista da Supercopa Rei, campeonato não disputado em 2019. O final das temporadas também foi o mesmo, com o vice-campeonato mundial; primeiro para o Liverpool, e agora para o PSG.

Jorge Jesus e Filipe Luís celebram título pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

