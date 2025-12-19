menu hamburguer
Flamengo chega ao fim da temporada e iguala recorde de 2019

Rubro-Negro faz o último jogo em 2025 na final da Copa Intercontinental, com derrota nos pênaltis para o PSG

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
13:53
Filipe Luís, do Flamengo, beija medalha de campeão da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
imagem cameraFilipe Luís, do Flamengo, beija medalha de campeão da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
A temporada de 2025 colocou este Flamengo ao lado da equipe de 2019 ao igualar o recorde de vitórias em um mesmo ano neste século. O ciclo atual foi encerrado na última quarta-feira (19), com a derrota nos pênaltis para o PSG na final da Copa Intercontinental, e terminou com números próximos aos do time que marcou época sob o comando de Jorge Jesus.

Neste ano, o Rubro-Negro entrou em campo 78 vezes, quatro jogos a mais do que em 2019 — considerando também jogos com time alternativo. Em ambos casos, o clube somou 49 vitórias, estabelecendo o maior número da história rubro-negra em uma única temporada. A campanha recente teve ainda 18 empates e 11 derrotas, enquanto o time do bi continental empatou 16 vezes e perdeu outras nove.

No desempenho ofensivo, o time de 2019 ainda leva vantagem. Foram 150 gols marcados naquela temporada, contra 143 em 2025. Defensivamente, porém, os números recentes são melhores: o Flamengo sofreu 51 gols em 2025, enquanto a equipe de seis anos atrás foi vazada 64 vezes.

Nos títulos, mais uma semelhança: Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores. O que coloca a equipe comandada por Filipe Luís acima é a conquista da Supercopa Rei, campeonato não disputado em 2019. O final das temporadas também foi o mesmo, com o vice-campeonato mundial; primeiro para o Liverpool, e agora para o PSG.

Jorge-Jesus-e-Filipe-Luís
Jorge Jesus e Filipe Luís celebram título pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

