Tricampeão mundial pela Seleção Brasileira como jogador, o ex-técnico Emerson Leão afirmou nesta terça-feira (4) que "sempre disse que não suportaria" treinador estrangeiro no Brasil, e que "não muda de opinião". Com um detalhe: as declarações foram dadas logo após Leão receber uma placa em homenagem das mãos do italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

Leão foi um dos homenageados do 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), que acontece na sede da CBF. O evento não é promovido pela confederação, que apenas cedeu o espaço. Carlo Ancelotti, o coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, e a coordenadora executiva da Seleção Feminina, Cris Gambaré, participaram da abertura do evento como convidados e fizeram breves discursos.

Na sequência, Ancelotti ficou no palco a pedido da organização para entregar uma placa a Emerson Leão. O brasileiro brincou com o italiano ("já levei um gol dele"), e depois pegou o microfone para discursar. Foi nesse momento que falou sobre sua aversão a técnicos estrangeiros atuando no Brasil.

— Quero dizer uma verdade.... Vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade, de uma mudança de comportamento meu, pessoal — começou Emerson Leão.

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, pra minha palavra agora aqui... Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinador (estrangeiro). Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário, também ex-treinador)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião — declarou Leão, que estava no palco um passo à frente de Carlo Ancelotti.

— Mas tenho que ser inteligente o suficiente pra dizer que isso tudo tem um culpado: nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas, continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento — sustentou Emerson Leão, sem, no entanto, deixar muito clara qual era a mudança de opinião.

Ancelotti e Rodrigo Caetano deixaram o evento ao final das homenagens. O 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol vai até o fim da tarde.