Corinthians chega com força máxima para final após mobilização do elenco

Dorival Júnior terá o elenco todo à disposição para a decisão da Copa do Brasil. Neste domingo (21), o Corinthians encara o Vasco, às 18h (de Brasília), no Maracanã. No primeiro jogo, na Neo Química Arena, as equipes ficaram no 0 a 0. Apesar o resultado negativo, um plano deu certo: o de não perder jogadores.

O Timão iniciou o último jogo com oito atletas pendurados: Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon, André Ramalho e Fabrizio Angileri. Internamente, o grupo se cobrou para que não tivessem cartões 'bobos'.

— Não senti dentro de campo que alguém tirou o pé. Claro que todos querem participar do segundo jogo, mas, se tiver que fazer falta tática para evitar um gol, é o que tem que ser feito. Acho que fizemos bem, a prova é que não levamos gol. Tivemos um alerta para não tomar cartão besta, obviamente. Não pode tomar cartão amarelo por reclamar com a arbitragem, por cair em provocação do adversário, esse tipo de terceiro amarelo que seria uma estupidez. Claro que tentamos evitar. Se um jogador que não está pendurado pode fazer a falta no seu lugar, ok, mas não é assim que funciona — disse André Ramalho após a partida contra o Vasco.

Dorival Júnior terá todo o elenco à disposição (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Preocupação

Com três jogadores da linha defensiva em risco de suspensão, o Corinthians redobrou a atenção para evitar cartões. André Ramalho explicou que o elenco tinha consciência do cenário, não tirou o pé, mas soube controlar o lado emocional durante a partida.

— A maior preocupação era com possíveis provocações dos adversários, para que a gente acabasse levando um terceiro cartão amarelo. Tomamos cuidado para não cair nesse tipo de situação. De forma geral, não tem como se poupar, ainda mais para quem joga na defesa. Se tem duelo, tem que ir. Não adianta tirar o pé. Existem momentos muito específicos em que dá para se preservar dentro do jogo, mas isso é muito difícil — explicou o defensor.