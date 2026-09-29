O artilheiro do Brasileirão em 2026 era desconhecido pela maioria dos brasileiros até pouquíssimo tempo atrás. Aos 26 anos, o colombiano Kevin Viveros faz a temporada da sua vida pelo Athletico-PR, que garantiu a primeira convocação à seleção do seu país para disputar os amistosos desta Data Fifa. O ano transformador do centroavante apelidado de "Trem" premia uma carreira construída com muita paciência e esforço.

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O ponto de partida de Viveros

Kevin Viveros nasceu em Bonaventura, cidade portuária da Colômbia, onde convivia com a realidade da violência consequente da forte presença do narcotráfico. O futebol, então, representava uma esperança enorme dentro do seu lar, formado pelos pais Ana Milena e Luis Alberto e pelos irmãos Luis David, Luis Alberto e Aida Lida.

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Aos cinco anos, o pequeno atleta já mostrava que era diferente. Com isso, a pressão passou a acompanhá-lo e o talento serviu de combustível para lutar diariamente por aqueles que o enchiam de apoio e expectativas. Começou a jogar bola em uma escolinha chamada Urbano UFC, em campos de areia, sem chuteiras ou com chuteiras velhas. A família fazia o possível para comprar o que precisasse, mas nem sempre era possível.

Os sacrifícios foram muitos, como abandonar os estudos e abrir mão da leveza de uma infância sem tanta responsabilidade. Mas a persistência deu resultado e, aos 18 anos, Viveros estreava pelo América de Cali, gigante no cenário nacional do seu país, e era convocado para a seleção colombiana de base. Final feliz? Nada disso. Era só o começo de uma trajetória igualmente desafiadora no futebol profissional.

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A longa viagem

O centroavante não conseguiu marcar gols em seus 22 primeiros jogos. Também não balançou as redes no empréstimo ao Atlético Cali. Foi em novo período cedido, agora ao Leones FC, que o jejum terminou. No entanto, os dois gols em 12 partidas não convenceram o América de Cali a renovar o seu contrato no retorno ao clube.

Em 2021, então, começou um dos momentos mais difíceis da sua carreira: Viveros passou um ano sem entrar em campo até surgir uma oportunidade no Carabobo, da Venezuela. Em cenário no qual muitos desistiriam, o jogador se fortaleceu e, quando recebeu nova chance, agarrou-a de vez. Foram 21 gols em 34 partidas no futebol venezuelano. Muito querido pela torcida, o goleador recebeu o apelido de "El Tren" ("O Trem").

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— Eu sou um trem porque não tenho medo de nada. O trem sempre vai reto, direto. E esse sou eu. Vou direto, sempre procurando os gols. Quem se mete no meu caminho, eu o pego — afirmou ao "Ge".

O impacto no país vizinho chamou a atenção da terra natal. Em 2023, o centroavante foi emprestado ao Deportivo Cali, rival do seu primeiro clube, e contribuiu com sete gols em 23 jogos. A evolução já era nítida. A locomotiva, porém, precisou fazer mais uma parada. Em 2024, o colombiano se encheu de expectativas de realizar o "sonho europeu" quando foi contratado pelo FK Sarajevo, da Bósnia. Contudo, a passagem terminou com apenas um jogo disputado.

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Infeliz, Viveros retornou poucos meses depois ao futebol colombiano, agora cedido temporariamente ao La Equidad, pelo qual somou expressivos oito gols em 21 jogos. Na temporada seguinte, surgiu nova oportunidade em um gigante local: o Atlético Nacional, primeiro por empréstimo e depois contratado em definitivo. Por lá, o jogador conquistou os primeiros títulos da carreira (Campeonato Colombiano, Copa da Colômbia e Supercopa da Colômbia). Individualmente, brilhou na fase de grupos da Libertadores de 2025, com quatro gols em cinco partidas. Ao todo, foram 14 gols em 59 jogos até despertar interesse do Athletico-PR na metade do ano passado.

Kevin Viveros, então jogador do Atlético Nacional, comemora gol contra o Bahia na Libertadores de 2025 (Foto: Divulgação)

A contratação do colombiano foi indicação do técnico Odair Hellmann. Enquanto disputava a segunda divisão, o Furacão surpreendeu ao pagar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,5 milhões na cotação da época) para torná-lo a maior negociação da história da Série B e do clube paranaense. O movimento do atacante foi igualmente surpreendente, mas Kevin fez ótima leitura da projeção que poderia ter no Brasil.

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O início já foi bom, com nove gols em 21 duelos pela segundona. Mas nem o torcedor mais otimista esperava tamanho impacto em sua estreia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Quem para a locomotiva Viveros?

Em pouco mais de um ano no Athletico-PR, Viveros já assinalou incríveis 29 gols e sete assistências em 59 partidas. Somente em 2026, são 19 gols e quatro assistências em 32 jogos. Os 18 tentos no Brasileirão 2026 colocam o colombiano no topo da artilharia. Independentemente da posição final, o atacante já fez história: é a melhor marca de um estrangeiro em sua estreia na competição, superando "apenas" o uruguaio Luis Suárez, do Grêmio, com 17 gols na edição de 2023.

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E o mais importante é que o jogador faz isso em temporada muito positiva também coletivamente. Liderado por "El Tren", o Furacão saltou da Série B direto para a 3ª colocação da primeira divisão e tem tudo para disputar a próxima Libertadores, torneio com o qual o jogador mostrou afinidade no ano passado.

Em sua melhor versão na carreira, Viveros faz jus ao apelido. Além de um artilheiro nato, com muito recurso na finalização e presença aérea, o atacante de 1,80 m é rápido, forte, letal em duelos corpo a corpo e ameaça constante para a defesa adversária também sem a bola. Incansável, o colombiano faz pressão alta e se movimenta intensamente. Assim, consegue levar perigo tanto em jogadas de oportunismo quanto em arrancadas em campo aberto.

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Kevin Viveros em 2026:

32 jogos (31 como titular) 19 gols 4 assistências 119 minutos para participar de gol 3 finalizações por jogo (1,6 no gol) 0,7 passes decisivos por jogo 36% de conversão em grandes chances 7 grandes chances criadas 5,1 finalizações para marcar 38% de eficiência nos duelos 3 faltas sofridas por jogo

Kevin Viveros no Brasileirão 2026:

26 jogos (26 como titular) 18 gols 3 assistências 109 minutos para participar de gol 3 finalizações por jogo (1,7 no gol) 0,7 passes decisivos por jogo 40% de conversão em grandes chances 6 grandes chances criadas 4,3 finalizações para marcar 37% de eficiência nos duelos 3,3 faltas sofridas por jogo

Kevin Viveros é muito querido pela torcida do Athletico-PR, que anseia pela renovação de contrato diante do interesse de outras equipes (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos / AGIF / Folhapress)

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Próxima parada: seleção colombiana

Viveros chegou a fazer parte da pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo deste ano, mas não figurou na convocação final. Agora, foi chamado por Néstor Lorenzo para três amistosos nos Estados Unidos, contra México, Paraguai e Peru, acompanhado por outras figuras do Brasileirão: Jhon Arias (Palmeiras), Andrés Gómez (Vasco) e Kevin Castaño (Atlético-MG).

Muito conectado à família, além de religioso, o atacante comemorou a oportunidade ao lado da esposa, Nayarid, e dos filhos, Joshua e Antonella, como mostrou em vídeo compartilhado nas redes sociais.

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Vestir a camisa da Colômbia já é uma conquista e tanto para quem um dia jogava descalço nos campos de areia de Bonaventura, mas a primeira Data Fifa está sendo mais uma chance decisiva na carreira. Em solo norte-americano, Viveros almeja apresentar ao seu povo a versão que encantou o Brasil em 2026 e provar que a viagem de "El Tren" está só no começo.