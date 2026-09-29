Perda da H2bet pode superar valor de trio mais caro do Atlético

A possível perda do patrocínio da H2bet pode custar ao Atlético mais do que o valor de mercado dos três jogadores mais caros do elenco alvinegro. A medida provisória assinada pelo governo federal na última sexta-feira (25) proibiu a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil, atingindo também a exposição das marcas do setor no esporte.

O Atlético é patrocinado pela H2bet e tem contrato com a empresa até o fim de 2027. O acordo teve início em 2025 e, no total, a casa de apostas pagaria cerca de R$ 180 milhões pelo patrocínio. Dessa forma, o contrato de três anos representa aproximadamente R$ 60 milhões anuais aos cofres do Galo. Além disso, com bônus por metas, o valor pode aumentar e chegar a cerca de R$ 200 milhões no total.

continua após a publicidade

Para dimensionar o que esse valor representa aos cofres do clube, o montante previsto para os três anos de contrato supera o valor de mercado dos três jogadores mais caros do elenco alvinegro.

Segundo dados do Transfermarkt, os três atletas mais valiosos do Galo são Renan Lodi, avaliado em cerca de 11 milhões de euros, seguido por Victor Hugo e Cuello, ambos avaliados em 8 milhões de euros. Somados, os três têm valor de mercado de aproximadamente 27 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 160 milhões na cotação atual. Dessa forma, o valor de mercado do trio é cerca de R$ 20 milhões inferior ao montante fixo previsto no contrato de três anos entre Atlético e H2bet.

continua após a publicidade

Parcela do faturamento anual do Atlético

Tendo em vista o faturamento anual e o valor recebido pelo Atlético da H2bet, o montante fixo pago pela patrocinadora master representou menos de 10% da receita do clube em 2025.

No balanço financeiro da temporada passada, divulgado em abril deste ano, o Atlético registrou faturamento recorde de R$ 768 milhões. Desse montante, R$ 60 milhões corresponderam ao patrocínio da empresa de apostas, o equivalente a aproximadamente 7,8% da receita total do Galo no período.

continua após a publicidade

A comparação leva em consideração apenas o valor fixo previsto no acordo com a H2bet e a receita bruta divulgada pelo Atlético em seu balanço financeiro.