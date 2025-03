O Brasileirão de 2025 começou a todo vapor. Entre sábado e domingo, nove partidas foram realizadas para abrir a competição - RB Bragantino e Ceará fecham a rodada nesta segunda (31) -, e marcaram uma jornada cheia de nuances, grandes jogos e resultados interessantes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por isso, o Lance! separou o que de melhor aconteceu nos confrontos iniciais, que envolveram clássicos do futebol nacional e tiveram diversos momentos marcantes para os torcedores. Confira abaixo como foi o primeiro fim de semana do Campeonato Brasileiro.

⚽ RODADA INICIAL DO BRASILEIRÃO

🥅 A PRIMEIRA BOLA NA REDE

O autor do primeiro gol do Brasileirão de 2025, com a ironia da nomenclatura, não foi um brasileiro. O argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza, precisou de apenas 208 segundos para balançar as redes no Castelão, e abriu os caminhos da vitória do Leão do Pici sobre o Fluminense por 2 a 0. Em recuperação no campo ofensivo, Marinho foi lançado e serviu o centroavante, que apenas empurrou para o fundo do gol. Tinga, também na etapa inicial, marcou de cabeça e completou o triunfo.

continua após a publicidade

A ausência de piedade da equipe cearense refletiu diretamente nas Laranjeiras. Mano Menezes foi demitido poucas horas após a derrota no alto do país, e o Tricolor deve buscar um nome para preencher o cargo nos próximos dias.

➡️ Jorge Sampaoli mostra interesse em ouvir projeto do Fluminense

Uma coincidência deixa o gol ainda mais especial para Lucero. Em 2024, o atacante também fez o primeiro gol do Fortaleza no Brasileirão, diante de outro tricolor: em visita ao São Paulo, no MorumBIS, Juan fez o primeiro gol da virada construída pela equipe de Vojvoda, que superou o Soberano por 2 a 1 - Imanol Machuca fez o segundo na ocasião.

continua após a publicidade

Lucero comemora o primeiro gol do Fortaleza contra o Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

🔝 O ARTILHEIRO DA LIDERANÇA

Lucero pode ter sido o primeiro, mas não foi o que mais fez na rodada inicial. A artilharia do Brasileirão está sob posse de outro centroavante, que também não precisou de muito tempo para encontrar a rota da baliza. Gabriel Taliari, aos 8' e aos 51', fez os dois gols do Juventude sobre o Vitória, e garantiu a artilharia isolada após a primeira rodada do Brasileirão.

Fortaleza e Juventude foram os dois únicos times a vencer por dois gols de diferença na rodada inicial. Portanto, ambos dividem a liderança do campeonato, com três pontos e dois de saldo para cada um até o momento.

⚔️ REEDIÇÃO DAS DECISÕES

Dos nove jogos disputados, três foram reedições de finais da era de mata-mata do Brasileirão. E todas elas, com seus respectivos tons de emoção e diferentes histórias contadas. A primeira delas foi entre Flamengo e Internacional, reescrevendo a Copa União de 1987. Tal qual o primeiro jogo daquele ano, os dois times fizeram um jogo brigado; quem saiu na frente em 2025 foi o Colorado, com Bruno Henrique; mesmo emendando chances perdidas, o Rubro-Negro deixou tudo igual com Léo Pereira, dividindo um ponto para cada.

Em São Paulo, foi a vez de Palmeiras e Botafogo se reencontrarem após as corridas pelas taças dos últimos dois anos, bem como a decisão de 1972. No Allianz, porém, os dois times também desperdiçaram grandes oportunidades e ficaram no empate sem gols. O lance mais claro do jogo, já na reta final, ficou por conta de Flaco López, que saiu cara a cara com John, mas chutou em cima do goleiro e desperdiçou a chance do triunfo. Após o jogo, motivado pelo momento turbulento, o técnico Abel Ferreira chegou a bater boca com um jornalista em entrevista coletiva e cobrou a torcida sobre a falta de valorização das conquistas em seu ciclo. Clima tenso.

➡️ Abel vê Palmeiras longe do ideal e provoca torcida após empate

Fechando a lista, Vasco e Santos, adversários nos primórdios de 1965, duelaram em São Januário e protagonizaram o melhor jogo da rodada. Barreal encobriu Léo Jardim e abriu o placar para os visitantes, mas Vegetti roubou a cena na etapa final. Artilheiro do Cariocão, o Pirata assistiu Nuno Moreira e marcou o gol da virada, ambas no seu ponto forte, o jogo aéreo; assim, concretizou a remontada que levou a Colina à loucura.

Vegetti comemora gol pelo Vasco sobre o Santos, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

❌ VILANIA NA MARCA DA CAL

Nenhum dos 17 gols da rodada do fim de semana foram anotados em cobrança de pênalti. Mas isso não significa que as oportunidades não apareceram. Calleri, do São Paulo, por exemplo, saiu como o vilão da noite no MorumBIS. Na igualdade em 0 a 0 com o Sport, o argentino teve a chance ainda aos três minutos da etapa inicial, após infração em Luciano, mas pegou embaixo da bola e isolou.

Em Minas Gerais, a noite do Cruzeiro foi boa, com Dudu e Gabigol marcando sobre o Mirassol - Lucas Ramon diminuiu para 2 a 1. O camisa 9, inclusive, é um dos grandes cobradores de pênalti do futebol brasileiro no século, mas precisou torcer por um erro. Reinaldo, da equipe paulista, teve a chance depois da penalidade assinalada sobre Danielzinho; Cássio, porém, acertou o canto e fez a defesa, sendo celebrado pelos companheiros e por todo o Mineirão.

🔙 ELA JAMAIS FALHA

A primeira Lei do Ex do Brasileirão também não se furtou de dar as caras. E Edenílson, do Grêmio, foi o responsável por abrir os trabalhos da lei que mais funciona no país. Diante do Atlético-MG, o volante marcou o segundo do Tricolor na Arena, e ajudou na vitória por 2 a 1 sobre sua antiga equipe; na comemoração, inclusive, demonstrou respeito e ergueu as mãos, sem gestos efusivos na celebração. Arezo, minutos antes, havia inaugurado o marcador; e Rony diminuiu na etapa final, mas não mudou o destino do embate.

🟥 O 'INDISCIPLINADO'

No fechamento do fim de semana, Everton Ribeiro, do Bahia, foi o primeiro atleta mandado mais cedo para o chuveiro. Contra o Corinthians, o capitão do Tricolor foi amarelado no fim da primeira etapa por uma falta tática; foram necessários apenas seis minutos da metade final do duelo para a sanção máxima. O camisa 10 pisou, de forma involuntária, no calcanhar de Talles Magno em ataque veloz do Timão, e o árbitro Bruno Arleu de Araújo aplicou o cartão vermelho.

A expulsão prejudicou o time comandado por Rogério Ceni, que ficou contra as cordas. O time havia aberto o marcador em lindo gol de cabeça de Gilberto, mas foi castigado no fim por Héctor Hernández, também através da bola aérea.

➡️ Internautas avaliam reestreia de Cléber Machado no Brasileirão

Everton Ribeiro em ação no duelo entre Bahia e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

📝 OS JOGOS DA RODADA

Ao observar os placares, é possível perceber que nenhum visitante conseguiu sair do território rival com três pontos. Dos cinco jogos que tiveram vencedores, todos foram por parte dos mandantes. E o equilíbrio também foi elevado: nenhum jogo teve mais de três gols, e nenhuma equipe venceu por mais de dois gols de diferença. Veja os resultados:

⚽ Juventude 2x0 Vitória

⚽ Fortaleza 2x0 Fluminense

⚽ Grêmio 2x1 Atlético-MG

⚽ São Paulo 0x0 Sport

⚽ Cruzeiro 2x1 Mirassol

⚽ Flamengo 1x1 Internacional

⚽ Palmeiras 0x0 Botafogo

⚽ Vasco 2x1 Santos

⚽ Bahia 1x1 Corinthians

Red Bull Bragantino e Ceará completam a rodada inicial do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (31). A bola rola no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 20h (de Brasília).