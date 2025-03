Presidente de organizada do São Paulo critica diretoria e cita Dorival e Ceni

A partida morna entre São Paulo e Sport, pela abertura do Campeonato Brasileiro, ainda vem rendendo críticas por parte dos torcedores.

Neste domingo (30), horas depois do empate em 0 a 0 no Morumbi, Henrique Gomes, conhecido como Baby, presidente da Torcida Tricolor Independente, afirmou que a tática escolhida por Luis Zubeldía é determinação de Muricy Ramalho, coordenador do clube, e Milton Cruz, auxiliar.

- Acabei de ficar sabendo que o 3-5-2 é autoria de Muricy Ramalho e Milton Cruz. O técnico está sendo praticamente obrigado a jogar nesse esquema. Com todo respeito à história vitoriosa de Muricy. Quer exigir esquema tático? Vem para a beira do campo com Milton Cruz e volta a ser técnico. O São Paulo Futebol Clube está cercado de incompetentes. Paramos no tempo. Somos a Kodak da década de 90. Não entramos na era digital - disse pelas redes sociais.

Segundo o presidente, a tendência é que o São Paulo vá atrás de Dorival Júnior e, caso as negociações não caminhem, Rogério Ceni, atualmente no Bahia, é uma possibilidade.

- Me cobrem: vem Dorival. E se não der certo, volta Rogério Ceni. Os vilões são sempre os mesmos. Só mudam as cartas - completou.

Sequência do São Paulo

Com o resultado, o Tricolor somou um ponto na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Na próxima rodada, o São Paulo vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, dia 6, às 16h (de Brasília).

Dorival Júnior, durante coletiva de imprensa no Mané Garrincha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

