Abel vê Palmeiras longe do ideal e provoca torcida após empate

Abel Ferreira admitiu que o Palmeiras está abaixo do nível ideal neste início de temporada. Depois de revezar o elenco nas primeiras rodadas, o treinador passou a escalar força máxima a partir do clássico contra o Corinthians, mas enfrentou dificuldades para avançar ao mata-mata do Paulistão.

continua após a publicidade

+ Torcida do Palmeiras vaia e cobra elenco após empate pelo Brasileirão

Dependendo de uma combinação de resultados, o Verdão eliminou São Bernardo e São Paulo nas quartas de final e semifinal, respectivamente. No entanto, em seguida, acumulou uma sequência de três jogos sem vitórias, não marcou gols e viu o maior rival impedir o tetracampeonato paulista.

– O Botafogo teve 15 dias para preparar um jogo, a gente veio de uma final. Estamos longe do nosso nível, e ainda bem. Sinal de que temos margem para melhorar. Faltou eficácia, melhorar nossos processos, para continuarmos a crescer – disse.

continua após a publicidade

Ainda durante a entrevista coletiva, Abel Ferreira aproveitou a torcida do Botafogo presente no Allianz Parque para cutucar os palmeirenses.

– Nunca vi nossos torcedores gritarem ‘somos campeões’ como os do Botafogo – explicou o treinador português.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida do Campeonato Paulista, no Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Torcida vaia o Palmeiras após empate

O elenco do Palmeiras deixou o gramado do Allianz Parque sob vaias dos mais de 30 mil presentes no estádio. Após o apito final, a torcida entoou gritos de "Ah, mas que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade!"

Em um jogo de poucas oportunidades, o Verdão dividiu o controle das ações com o rival, mas teve a melhor chance da partida. Nos minutos finais, Flaco López, que entrou no lugar do titular Vitor Roque, desperdiçou uma oportunidade cara a cara com John.

continua após a publicidade

+ Torcida do Palmeiras vaia e cobra elenco após empate pelo Brasileirão