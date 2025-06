Flamengo fatura bônus milionário com vitória no Mundial; veja valor

O Flamengo não só largou com o pé direito no Mundial de Clubes 2025, como também viu seus cofres sorrirem. A vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, nesta segunda-feira (17), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), rendeu um bônus de US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões) ao clube carioca.

Esse valor faz parte da política de premiação da Fifa, que oferece bonificações por desempenho esportivo ao longo do torneio. Na fase de grupos, cada vitória garante o prêmio integral de US$ 2 milhões, enquanto empates rendem US$ 1 milhão a cada equipe. Derrotas, por sua vez, não geram bonificação.

💸 Prêmio milionário já garantido

Além do bônus pela primeira vitória, o Flamengo já havia assegurado uma cota fixa de US$ 15,21 milhões (R$ 84,3 milhões) apenas por participar do torneio. A expectativa agora é que esses valores aumentem ainda mais caso o time avance para as fases eliminatórias.

📊 Veja os bônus oferecidos por desempenho no Mundial de Clubes:

Vitória na fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões)

Empate na fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões)

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões)

Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 72,8 milhões)

Semifinal: US$ 21 milhões (R$ 116,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 166 milhões)

Campeão: US$ 40 milhões adicionais (R$ 221 milhões)

📌 Impostos e estratégia financeira

Pelas leis dos Estados Unidos, parte da premiação pode ser taxada, já que o Flamengo está atuando em solo americano. No entanto, como forma de maximizar os ganhos, a diretoria estuda receber o montante apenas após o retorno ao Brasil, onde os encargos seriam menores.

Com o resultado positivo e o reforço no caixa, o Flamengo volta a campo em busca de mais uma vitória — e mais milhões — contra o Chelsea, na sexta-feira (20), pela segunda rodada da fase de grupos.

