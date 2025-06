Fluminense e Borussia Dortmund não saíram do zero na estreia das equipes no Mundial de Clubes. Em jogo movimentado, disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Tricolor foi superior aos alemães na parte do confronto, mas não conseguiu balançar a rede do rival. Veja os melhores momentos no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

Com o resultado, Fluminense e Borussia Dortmund somaram um ponto cada um. O Mamelodi Sundows, da África do Sul, que venceu o Ulsan Hyunday por 1 a 0, em Miami, lideram o Grupo F, com 3 pontos.

➡️Imprensa internacional destaca domínio do Fluminense contra o Borussia Dortmund

➡️Fluminense joga melhor, mas empata com o Borussia em estreia no Mundial

➡️Cano elogia atuação do Fluminense contra Borussia e rebate críticas ao futebol brasileiro

continua após a publicidade

Na segunda rodada da chave, no próximo sábado, o Fluminense vai enfrentar o Ulsan Hyunday, também no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Borussia Dortmund vai encarar o Mamelodi Sundows, no TQL Stadium, em Cincinatti.

Renato Gaúcho elogia o desempenho do Fluminense

O técnico Renato Gaúcho gostou do que viu contra o Borussia Dortmund.

- Criamos chances… Mas o futebol é assim. Importante é que estreamos bem, contra adversário poderoso. Isso nos dá confiança. Tem que ir jogo a jogo. Sabíamos que hoje era importante, difícil, mas nos comportamos bem. A partida de amanhã, passamos a pensar em nosso próximo adversário — disse Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense