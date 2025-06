O Mundial de Clubes 2025 já começou, e além do futebol dentro de campo, um tema que também gera curiosidade é o tamanho dos investimentos feitos pelas equipes participantes. Uma das formas mais diretas de medir essa força financeira é por meio das folhas salariais dos elencos.

Levantamento feito pelo Lance! Biz com dados do site Capology — especializado em finanças do futebol — revela a diferença de poderio financeiro entre os gigantes europeus e os demais clubes no torneio. Os valores consideram os salários brutos anuais pagos aos jogadores, sem incluir premiações ou luvas, e estão convertidos para a cotação atual do euro.

💼 Ranking das maiores folhas salariais no Mundial

Fonte: Capology Posição Clube Salário Anual (€) Salário Anual (R$) 1 Real Madrid 279,2 mi R$ 1,788 bilhão 2 Bayern de Munique 274,5 mi R$ 1,759 bilhão 3 Manchester City 266,3 mi R$ 1,706 bilhão 4 Chelsea 201,3 mi R$ 1,290 bilhão 5 PSG 196,8 mi R$ 1,261 bilhão 6 Al-Hilal 176,9 mi R$ 1,134 bilhão 7 Atlético de Madrid 141,1 mi R$ 904,4 milhões 8 Internazionale 140,7 mi R$ 901,8 milhões 9 Borussia Dortmund 113,6 mi R$ 728,4 milhões 10 Juventus 109 mi R$ 698,7 milhões 11 Benfica 55,5 mi R$ 355,6 milhões 12 Flamengo 45 mi R$ 288,4 milhões 13 River Plate 39,1 mi R$ 250,7 milhões 14 Palmeiras 36,6 mi R$ 234,6 milhões 15 Monterrey 34 mi R$ 218,0 milhões 16 Porto 26,9 mi R$ 172,3 milhões 17 Boca Juniors 24,6 mi R$ 157,7 milhões 18 Botafogo 22,4 mi R$ 143,6 milhões 19 Fluminense 22,4 mi R$ 143,6 milhões 20 Inter Miami 22,3 mi R$ 142,9 milhões 21 Red Bull Salzburg 16,3 mi R$ 104,5 milhões 22 LAFC 10,3 mi R$ 66 milhões 23 Seattle Sounders 10 mi R$ 64,1 milhões 24 Pachuca 7,7 mi R$ 49,3 milhões

Clubes sem dados disponíveis: Al-Ahly, Al Ain, Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis, Urawa Red Diamonds, Wydad Casablanca, Ulsan e Auckland City.

💰 Brasileiros se destacam entre os não-europeus

O Flamengo é o time sul-americano mais bem colocado no ranking, com folha salarial anual de R$ 288 milhões, seguido por River Plate e Palmeiras. Os demais brasileiros no torneio também aparecem bem posicionados: Botafogo e Fluminense empatam com R$ 143,6 milhões em salários por ano.

Mesmo assim, a distância para os clubes da elite europeia segue sendo expressiva. O Real Madrid, por exemplo, gasta mais de seis vezes o valor da folha do Flamengo.

