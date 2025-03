Com reservas, Corinthians arranca empate com Bahia na estreia no Brasileirão

No sufoco, o Corinthians arrancou o empate com o Bahia fora de casa na noite deste domingo (30), na estreia dos dois times no Brasileirão. Jogando fora de casa e com o time praticamente todo reserva, o Timão foi pressionado durante o primeiro tempo, saiu atrás quando Gilberto marcou aos 45 minutos da etapa inicial, mas contou com a expulsão de Everton Ribeiro para poder voltar a pressionar os donos da casa e empatar aos 44 minutos com Héctor Hernández, no jogo que terminou em 1 a 1.

Como foi o jogo

Após a desgastante final do Campeonato Paulista na última quinta-feira vencida contra o Palmeiras, o técnico Ramón Díaz mandou a campo um time praticamente reserva. Apenas um titular, Yuri Alberto, foi escalado entre o 11 inicial do Alvinegro paulista.

Jogando em casa, embalado também pela classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste e também embalado pelo título estadual sobre o maior rival, o Bahia tomou conta das ações do jogo.

A equipe de Rogério Ceni foi encurralando o Corinthians, que não conseguia manter a bola no campo de ataque e não conseguia ameaçar com os contra-ataques. O trio de ataque formado por Talles Magno, Yuri Alberto e Romero não funcionava, e o meio de campo, com três volantes (Maycon, Breno Bidon e Alex Santana), criava pouco.

O time do Bahia foi aos poucos martelando a defesa do Corinthians, apresentando muita intensidade dos laterais Luciano Juba e Gilberto, que entravam muito pelo meio, auxiliando na criação das jogadas ofensivas.

E foi assim que saiu o gol dos donos da casa. Depois de pressionar com chutes e cruzamentos, o Bahia marcou após grande jogada do lateral esquerdo Luciano Juba, que conduziu pelo meio, invadiu a área e cruzou na cabeça do lateral direito Gilberto, que testou para o fundo das redes, sem chance para o goleiro Matheus Donelli, do Corinthians, aos 45 minutos do primeiro tempo.

O jogo mudou totalmente de figura no segundo tempo, e logo no início. Everton Ribeiro, que já tinha cartão amarelo, foi expulso aos seis minutos da etapa final após falta em Talles Magno.

Com um a mais, os visitantes tomaram conta do campo de defesa do Bahia, passando a pressionar o Tricolor pelo empate. O Corinthians, porém, abusava das bolas aéreas.

O Bahia fechava os espaços e impedia o Timão de chegar ao gol defendido por Ronaldo. No único vacilo da zaga tricolor, aos 44 minutos, Héctor Hernández aproveitou cruzamento preciso de Breno Bidon e cabeceou para empatar.

Nos acréscimos, o jogo ganhou movimentação, com os dois times buscando o gol, mesmo que com pouca organização.

O que vem por aí

Na segunda rodada, o Corinthians faz seu primeiro jogo em casa neste Brasileirão. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

Já o Bahia fecha a próxima rodada jogando contra o Santos, fora de casa, no domingo (6), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 30/03/2025 - 20h

📍 Local: Casa de Apostas Fonte Nova, Salvador (BA)

🥅 Gols: Gilberto, aos 45' do 1º T (BAH); Héctor Hernández, aos 44' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Gabriel Xavier e Jean Lucas (BAH); João Pedro (COR)

🔴 Cartão vermelho: Everton Ribeiro (BAH)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🏁VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Gabriel Xavier), Erick Pulga (Erick) e Lucho Rodríguez.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Léo Maná (João Pedro), André Ramalho, Cacá (Héctor Hernández) e Hugo (Angileri); Maycon, Bidon e Alex Santana (Igor Coronado); Romero, Yuri Alberto (Charles) e Talles Magno.