Volpi brilha, e Grêmio estreia no Brasileirão com vitória sobre o Atlético-MG

O Grêmio contou com grande atuação de Tiago Volpi para estrear com vitória no Campeonato Brasileiro. O goleiro fez diversas defesas importantes, que garantiram o triunfo do Tricolor Gaúcho, por 2 a 1, sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Arezo e Edenílson, na Lei do Ex, marcaram os gols do Grêmio no primeiro tempo. Rony descontou para o Atlético-MG na segunda etapa.

Como foi o jogo?

O Atlético começou o jogo muito melhor. Explorando principalmente o lado esquerdo de ataque, o Galo acumulou oportunidades de gol nos primeiros minutos, mas parou em Volpi. O goleiro gremista fez duas grandes defesas consecutivas em conclusões de Cuello, aos oito minutos, e outra em tentativa de Rony, aos 11 — todas na pequena área.

Foi só a partir da segunda metade do primeiro tempo que Grêmio conseguiu equilibrar as ações. Substituto do lesionado Braithwaite, Arezo abriu o placar em lance polêmico, aos 33 minutos. Após Lucas Esteves erguer o pé disputa com Natanael, a bola sobrou para Amuzu, que cruzou desviado em Gustavo Scarpa. Na segunda trave, de peixinho, o centroavante uruguaio mandou para a rede.

Aos 44, o Grêmio contou com a sorte para ampliar. Após passe errado de Villasanti, Junior Alonso afastou em cima de Arana, e a bola sobrou para Edenílson. Capitão tricolor, o experiente meio-campista chutou colocado, no canto esquerdo, para fazer valer a Lei do Ex. Na saída para o intervalo, Volpi saiu ovacionado pela torcida gremista.

Logo aos seis minutos do segundo tempo, o Atlético balançou a rede, mas o gol de Rony, após jogada ensaiada em falta lateral, foi anulado por impedimento. Aos 21, Volpi voltou a brilhar. Em disputa de dois jogadores que vieram do banco de reservas, Viery falhou, e Júnior Santos saiu na cara do gol. O atacante do Galo chutou rasteiro, e o goleiro gremista abriu o espacato para, com a perna esquerda, voltar a salvar o Grêmio.

De tanto insistir, o Atlético finalmente descontou aos 29. Gustavo Scarpa cruzou na segunda trave para Rony. Sozinho nas costas de João Lucas, o atacante do Galo desviou de cabeça para o gol.

O Atlético seguiu na pressão em busca do empate. Aos 35, Arana tabelou com Scarpa e acertou bonito chute de fora da área. Volpi espalmou. Já nos acréscimos, o Grêmio quase ampliou em mais uma Lei do Ex. Pavón driblou Cuello e chutou colocado. A bola passou muito perto da trave esquerda de Everson.

O que vem por aí?

Na próxima quarta-feira (2), às 21h30min, o Grêmio estreia na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño, em Assunção, no Paraguai. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso gremista é no sábado (5), às 18h30min, diante do Ceará, no Castelão, em Fortaleza.

Já o Atlético-MG estreia na Sul-Americana na terça-feira (1º), às 21h30min, contra o Cienciano, em Cuzco, no Peru. Pelo Brasileirão, o Galo fará seu primeiro jogo em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no domingo (6), às 16h, diante do São Paulo.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 ATLÉTICO-MG

1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

📆 Data e horário: sábado, 29 de março de 2025, às 18h30min (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Arezo, aos 33' do 1T (G); Edenílson, aos 44' do 1T (G); Rony, aos 29' do 2T (A).

🟨 Cartões amarelos: Jemerson e Wagner Leonardo (G)

🟥 Cartão vermelho:

ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson (Rodrgo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Viery); Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Edenílson e Amuzu (Pavón); Arezo (André Henrique).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Bernard), Lyanco, Junior Alonso (João Marcelo) e Arana; Allan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Cuello; Hulk (Rubens) e Rony.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Manis e Evandro Lima

🖥️VAR: João Vitor Gobi