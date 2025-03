Palmeiras e Botafogo empatam sem gols na estreia do Brasileirão

Palmeiras e Botafogo ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo (30), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias, enquanto os cariocas não vencem desde fevereiro.

Com um ponto somado, Verdão e Glorioso ocupam, respectivamente, a nona e décima colocação na tabela de classificação, mas ainda podem perder posições ao longo da rodada.

Como foi o jogo?

O início de jogo foi concentrado no meio de campo, com ambas as equipes encontrando dificuldades para criar oportunidades. Mesmo como visitante, o Botafogo passou a controlar as ações e teve a primeira chance de perigo com o atacante Igor Jesus.

Cria da Academia, Patrick de Paula também assustou o goleiro Weverton minutos depois. Aos poucos, a equipe comandada por Abel Ferreira conseguiu trocar passes na intermediária, e Estêvão quase abriu o placar em um chute cruzado da entrada da área.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Botafogo manteve o controle e encontrou espaços pelas pontas para pressionar o adversário. O placar, no entanto, permaneceu zerado nos primeiros 45 minutos.

Já na volta do intervalo, o Palmeiras passou a pressionar, mas viu o Botafogo levar perigo nos contra-ataques. As equipes criaram chances e deixaram o jogo mais intenso, com a bola circulando frequentemente nas duas áreas e poucas trocas de passe no meio de campo.

Nos minutos finais, Flaco López saiu cara a cara com John, finalizou forte, mas parou no goleiro botafoguense, que evitou a derrota em São Paulo. Placar final: 0 a 0.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (3), quando enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa. Já o Botafogo entra em campo um dia antes, viajando até Santiago para encarar a Universidad de Chile. Ambas as partidas são válidas pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Jogadores disputam posse de bola durante partida entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 BOTAFOGO

1ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 30 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: -

🟨 Cartões amarelos: Murilo, Estêvão, e Mayke (PAL); Barboza, Matheus Martins e Artur (BOT)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke (Giay), Murilo (Bruno Fuchs), Micael e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos (Emiliano Martínez) e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore; Patrick de Paula (Newton), Marlon Freita, Artur (Santiago Rodríguez) e Savarino (Matheus Martins); Igor Jesus.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

🚩 Assistentes: Helton Nunes (SC) e Charly Wendy Straub Deretti (Fifa/SC)

🖥️VAR: Wagner Reway (ES)