Vasco vira sobre o Santos e estreia com vitória no Brasileirão

Com gols de Nuno Moreira e Vegetti, o Vasco bateu o Santos por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (30), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barreal, ainda no primeiro tempo, abriu o marcador para a equipe santista. A partida marcou a estreia da nova iluminação do estádio São Januário, que esteve praticamente lotado.

Como foi Vasco x Santos

O Vasco começou disposto a propor o jogo e, sobretudo, em apostar nos chutes de média distância de Philippe Coutinho. Com Vegetti bem marcado e Garré pouco aparecendo, era o meia a principal arma ofensiva do time. Foi dele o primeiro lance perigoso de gol, em chute da entrada da área que Gabriel Brazão defendeu em dois tempos.

Mas concentrar as jogadas ofensivas apenas nisso não deu resultado, e para completar o Santos se mostrava um time mais coeso. A equipe de Pedro Caixinha se defendia bem e era ágil na ligação. E foi assim que abriu o marcador. Aos 20, Barreal recebeu grande passe de Tiquinho Soares pela meia-esquerda e, completamente livre, tocou por cavadinha na saída de Léo Jardim.

O jogo voltou franco no segundo tempo, mas com o Vasco procurando ocupar a área adversária com seu trio ofensivo. A pressão numérica deu resultado logo aos 8, quando Piton cruzou da esquerda, Vegetti ajeitou de cabeça e Nuno Moreira, também de cabeça, empatou.

Carille promoveu três mudanças aos 22, todas entre o meio e o ataque. Com fôlego renovado, o Vasco seguiu ocupando o ataque. O Santos só se defendia, mas nesse ritmo o gol da virada era questão de tempo. Aos 33, Payet cobrou falta da esquerda e Vegetti cabeceou para virar o jogo.

O que vem pela frente

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (2 de abril), quando encara o Melgar, no Peru, na estreia da Copa Sul-Americana, em partida marcada para às 19h (de Brasília). O Santos, por sua vez, terá a semana livre. O próximo jogo será apenas no domingo (6 de abril), quando recebe o Bahia pela 2ª rodada do Brasileirão.

Nuno Moreira marca o gol de empate do Vascom diante do Santos (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 SANTOS

1ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: Domingo, 30 de março de 2025, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ)

🥅 Gols: Barreal (20'/1ºT), Nuno Moreira (8'/2ºT), Vegetti (33'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Piton (VAS);

🏟️ Público: 19.550 torcedores

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho (Payet); Nuno Moreira, Garré (Adson) e Vegetti.

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Diego Pituca), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Barreal (Gabriel Veron); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

4️⃣ Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)