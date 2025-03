Vasco x Santos: Internautas avaliam reestreia de Cléber Machado no Brasileirão

Após dois anos sem atuar na cobertura do Brasileirão, Cléber Machado reestreou na competição neste domingo (30), em Vasco x Santos. O narrador da Record comandou a partida vencida pelo Cruzmaltino em São Januário. Nas redes sociais, telespectadores comentaram o retorno do locutor ao torneio.

Cléber Machado foi demitido da Globo no início de 2023, antes do Brasileirão daquele ano. No mesmo ano, o locutor acertou com o Prime Video para narrar a Copa do Brasil e com o SBT para as transmissões da Sul-Americana e da Champions League. Neste ano, Cléber já comandou o Paulistão na Record.

Veja o comentário dos telespectadores nas redes: