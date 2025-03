O confronto entre Palmeiras e Botafogo neste domingo (30), no Allianz Parque, em São Paulo, trouxe uma grande novidade: um pré-jogo ainda maior. Batizado de "Bora pro Jogo" e com uma duração de 30 minutos, o programa foi comandado pelo apresentador Tiago Medeiros.

Durante a primeira parte do programa, Thiago Medeiros ficou posicionado na beira do gramado, destacando a movimentação nas arquibancadas e nos arredores, e interagindo com a equipe de transmissão. O apresentador contou com a participação de uma influenciadora digital, que também marcava presença no estádio

Na segunda parte do ‘Bora pro Jogo’, os narradores e comentaristas e repórteres de campo assumiram o comando da transmissão e repercutiram os últimos acontecimentos antes do apito inicial. A novidade não passou despercebida e chamou a atenção dos telespectadores. Confira alguns dos comentários feitos na rede social X (antigo Twitter) a respeito do "Bora pro Jogo”.

