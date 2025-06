Marcelo crava gigante fora do mata-mata no Mundial de Clubes

Em vídeo para o seu perfil no Instagram, Marcelo fez previsões dos clubes que vão se classificar em cada grupo no Mundial de Clubes. Do grupo A ao grupo G, as previsões iam sem surpresas. Mas no H, Marcelo disse que Real Madrid passava em primeiro e RB Salzburg em segundo, deixando o gigante da Arábia, Al-Hilal, de fora do mata-mata do torneio.

Classificados para Marcelo no Mundial

Grupo A: Palmeiras e Porto

Grupo B: Atlético de Madrid e PSG

Grupo C: Bayern e Benfica

Grupo D: Flamengo e Chelsea

Grupo E: Inter de Milão e Monterrey

Grupo F: Fluminense e Borussia Dortmund

Grupo G: Manchester City e Juventus

Grupo H: Real Madrid e RB Salzburg

Fifa celebra marca expressiva com a venda de ingressos para o Mundial de Clubes

A aposta da Fifa no novo formato do Mundial de Clubes está funcionando e a procura por ingressos de jogos da nova competição está atingindo as expectativas. Segundo a entidade, quase 1,5 milhão de ingressos foram vendidos até a tarde desta terça-feira (17) e o interesse dos torcedores tem se intensificado.

Mais de 342 mil torcedores estiveram presentes nos oito jogos que foram disputados primeiros três dias do torneio. Metade das partidas envolveram brasileiros e foram responsáveis por levar quase 132 mil torcedores aos estádios dos Estados Unidos.

— Foi exatamente para isso que o Mundial de Clubes da Fifa foi criado: um palco de classe mundial onde novas histórias são contadas, novos heróis surgem e os torcedores do futebol de clubes se sentem parte de algo maior. A FIFA se orgulha da atmosfera única e multicultural que esta nova competição já gerou e agradece a cada torcedor que trouxe sua voz, paixão e presença enquanto o Mundial de Clubes da Fifa se consolida como o ápice indiscutível do futebol de clubes global — disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Os dois jogos com maior presença de público envolveram a presença de Messi e o encontro de times da Europa em solo estadunidense. A partida entre Inter Miami e Al-Ahly teve mais de 93% dos ingressos vendidos e um público de 60,927 pessoas na abertura do novo torneio de clubes.

