Após recusar clubes da Série A, Paulinho é ‘promovido’ no Mirassol

Paulinho foi promovido no Mirassol e passa a ocupar o cargo de executivo de futebol do clube. O ex-Corinthians e Seleção Brasileira trabalha no clube desde o final da temporada passada, quando iniciou a trajetória fora das quatro linhas.

Em sua primeira experiência nos bastidores do futebol, Paulinho assumiu o cargo de coordenador técnico, função que exigia presença no dia a dia dos treinos, planejamento das atividades junto à comissão técnica e contato direto com os jogadores.

Ao longo do semestre, o ex-jogador também passou a exercer atribuições de diretor, com foco em planejamento, contratações e reuniões. O bom desempenho do Mirassol, atual nono colocado no Campeonato Brasileiro, contribuiu para a promoção de Paulinho ao cargo de executivo de futebol. A decisão foi oficializada no domingo (15), com o retorno do clube aos treinos.

Paulinho, ex-jogador do Corinthians e Seleção Brasileira, trabalha no Mirassol desde o final do ano passado (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Decisão pela permanência e estudos

Nos últimos dois meses, Paulinho recusou propostas para trabalhar nos bastidores do Sport e Santos. O ex-jogador ouviu os convites, mas entendeu que precisa cumprir o compromisso com o Mirassol, que vive o ano de seu centenário, faz a sua estreia na Série A e aposta na continuidade para consolidar seu projeto esportivo.

O acúmulo de funções nunca foi um problema para Paulinho, que planeja seguir a carreira nos bastidores do futebol. O ex-jogador está cursando a formação de Executivo da Fifa, com conclusão prevista para setembro. Fora dos gramados desde maio do ano passado, quando deixou o Corinthians, ele decidiu trabalhar no Mirassol a convite do diretor de futebol do clube, Juninho Antunes.