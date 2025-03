Jorge Sampaoli mostra interesse em ouvir projeto do Fluminense

A demissão de Mano Menezes, após a derrota para o Fortaleza na estreia do Brasileirão, deu início às especulações sobre o sucessor no comando técnico do Fluminense. A intenção da diretoria é definir o novo treinador ainda nesta semana, para que ele dirija o time já na próxima rodada do Brasileirão, contra o Bragantino, neste domingo (6/4).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Embora tenha demonstrado resistência em contratar treinadores estrangeiros, Paulo Vinicius Coelho (PVC) informou que dessa vez, a cúpula do futebol tricolor não descarta a possibilidade. Diante disso, conforme apuração do Lance!, um nome possível é Jorge Sampaoli.

O técnico argentino está sem clube desde que saiu do Rennes, da França, em janeiro deste ano. Sua passagem foi curta, durando cerca de dois meses. Foram dez jogos, sendo três vitórias e sete derrotas. Livre no mercado, Sampaoli demonstrou interesse em ouvir o projeto do Fluminense, mas ainda não houve contato oficial por parte do clube.

continua após a publicidade

No entanto, há dois obstáculos que podem emperrar uma possível negociação. Um é o valor do salário, já que, quando esteve no Flamengo, o argentino recebia dois milhões de reais. Outro é a relação com Ganso, desgastada após o meia deixar o Sevilla, da Espanha, em 2018 .

Relembre o atrito entre Sampaoli e Ganso

Ganso em campo pelo Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Quando comandava o Sevilla, Sampaoli pediu a contratação de Paulo Henrique Ganso, atual camisa 10 do Fluminense. Contudo, o treinador deu poucas oportunidades ao meia, que acabou emprestado ao Amiens, da França, antes de chegar a Laranjeiras em 2019.

continua após a publicidade

Na apresentação de Ganso, ele falou sobre a relação com o argentino, comentando que "quando uma pessoa te pede para ir a um clube e não coloca você para jogar, alguma coisa está errada". Ainda, afirmou que os motivos pelos quais não teve mais minutagem no clube espanhol foram extra-campo, mas não alimentou ressentimento.

- Muitas coisas, nem dentro de campo, que influenciaram para que eu jogasse pouco, mas fora de campo. Alguns problemas que não vale a pena citar aqui. Quando joguei, fiz bem o meu papel, com gols e assistências. E do nada acabei ficando de fora. Mas não posso falar isso para vocês abertamente, mas eu sei o que aconteceu. Agora ficou para trás. Agora é desfrutar muito desse momento novo. - disse Ganso, em 2019.

Naquela temporada, Sampaoli dirigiu o Santos e, antes do confronto entre os clubes, elogiou a qualidade técnica do meia. Disse que "quando está comprometido, gera coisas diferentes" e que "o Fluminense conta com um jogador capaz, que pode fazer um lance diferente a qualquer momento".

Recentemente, em entrevista ao "ge", o treinador voltou a falar de Ganso de forma positiva. O gancho foi a escassez de "camisas 10" e o excesso de jogadores de lado atuando no futebol brasileiro. Confira a fala:

- Os talentos seguem aparecendo. Por que tem mais jogadores pelas pontas do que pelo centro? É porque se joga menos futebol. Se corre mais, os jogadores das pontas são os que têm alguma vantagem qualitativa do um contra um. Por dentro a gente não vê jogadores. Inclusive, como Ganso, que é um número 10 que faz jogar todo o time. Não vemos. É uma posição em extinção. Tudo que passa por dentro, que são os jogadores que deveriam ter maior capacidade de jogo, está desaparecendo porque ninguém quer ter a bola. É como se houvesse um medo de ter a bola. É melhor que o adversário a tenha, que aí eu roubo e corro. Tem menos equipes vinculadas ao jogo com a bola.