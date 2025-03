Juventude estreia bem e bate o Vitória em noite inspirada de Taliari

O Juventude fez valer o fator casa e não deu chances para o Vitória neste sábado, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A equipe gaúcha jogou com autoridade e venceu por 2 a 0 a partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A grande estrela da noite foi o atacante Gabriel Taliari, que marcou os dois gols do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Taliari comemora gol pelo Juventude Foto: Fernando Alves/ECJ

Como foi o jogo?

O Juventude aproveitou a desatenção do sistema defensivo do Vitória e abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, em belo chute de Gabriel Taliari após bola longa. A partir daí, o Rubro-Negro acordou no jogo, controlou mais a bola e tentou responder com investidas pelos lados, mas sem levar muito perigo. Enquanto isso, o time gaúcho aproveitou para assustar com saídas rápidas da defesa para o ataque. Em uma delas, Taliari só não finalizou de frente para o goleiro Gabriel devido ao corte preciso do lateral Claudinho. Aos 42 minutos, porém, o Juventude chegou sem dificuldades pela esquerda com Mandaca, que serviu Ênio dentro da área para ampliar o placar. Para a sorte do Vitória, o árbitro pegou falta em Ronald no lance e anulou o gol com auxílio do VAR. No final, o Ju pressionou e por pouco não ampliou o marcador.

Gabriel Taliari comemora um dos gols contra o Vitória Foto: Fernando Alves/ECJ

O Vitória criou uma boa chance no primeiro minuto da etapa final em chute forte de Jamerson, que exigiu boa defesa do goleiro Marcão. Mas o Rubro-Negro vacilou e viu o roteiro do primeiro tempo se repetir aos cinco minutos, quando Taliari aproveitou jogada de Batalla para ampliar o placar no Alfredo Jaconi. A partida, então, ficou morna, já que o Vitória pouco ameaçava e o Juventude, satisfeito com o placar, controlava bem as ações. A equipe baiana teve uma leve melhora com as entradas de Erick, Léo Pereira e Fabri, que criou boa chance na reta final. Mas nada foi suficiente para concretizar uma reação

continua após a publicidade

Ronald lança bola em Vitória x Juventude Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O que vem pela frente?

O Juventude volta a campo às 21h do próximo sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória tem compromisso às 21h30 desta quarta-feira, no Barradão, contra a Universidad Católica (EQU), pela primeira rodada da Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 0 VITÓRIA

1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 29/03/2025, às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

🥅 Gols: Gabriel Taliari, 7’/1ºT e 5’/2ºT (Juventude)

🟨 Cartões amarelos: Ronald, Neris, Lucas Halter e Ricardo Ryller (Vitória); Ênio, Jadson e Batalla (Juventude)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda: R$ 43.511,00

🧑‍🤝‍🧑 Público total: 6.547

⚽ ESCALAÇÕES

Juventude (Técnico: Fábio Matias)

Marcão; Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo, Jadson e Mandaca; Emerson Batalla (Vitor Pernambuco), Ênio (Petterson) e Gabriel Taliari (Garcez).

continua após a publicidade

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Gabriel; Claudinho, Lucas Halter, Neris (Zé Marcos) e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald (Erick) e Pepê (Willian Oliveira); Wellington Rato (Fabri), Gustavo Mosquito (Léo Pereira) e Janderson.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Naílton Oliveira (CE) e Fernanda Antunes (MG);

4️⃣ Quarto árbitro: André Policarpo Bento (MG);

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).