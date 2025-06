Em busca de Neymar, Lamine Yamal desembarca no Brasil

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, desembarcou em São Paulo, nesta segunda-feira (16), para passar parte de suas férias no Brasil. De acordo com a imprensa espanhola, um dos programas previsto no roteiro do atleta durante a estadia é conhecer Neymar. O camisa 10 do Santos é um dos ídolos do jovem de 17 anos.

A joia do futebol espanhol nunca escondeu a idolatria pelo jogador brasileiro. Desde gestos técnicos em campo até o estilo fora dos gramados, fica claro a influência de Neymar no novo astro do futebol mundial. Além disso, Lamine Yamal também já deixou claro em entrevistas que se inspira no atacante.

- Eu tinha cinco anos quando vi Neymar pela primeira vez no Santos, e depois sete anos quando o vi pela primeira vez pessoalmente. Foi incrível vê-lo jogar pelo Barcelona. O Messi também era incrível, mas, para mim, o Neymar era algo totalmente diferente. O Neymar sempre foi meu ídolo. Ele é uma estrela e uma lenda do futebol - disse o espanhol, em janeiro durante um entrevista à "CNN".

Lamine Yamal em busca do ídolo

Em meio a fama e os compromissos com o Barcelona, Yamal aproveitou as férias do futebol europeu para tentar concretizar o desejo de encontrar Neymar. Nas redes sociais, o espanhol registrou o momento em que desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (16). Na imagem publicada, o jovem aperece em uma provável chamada.

Lamine Yamal no aeroporto de São Paulo (Foto: Reprodução)

Temporada de ouro

Inspirado em Neymar, Lamine Yamal dominou o futebol europeu em 2025. Pelo Barcelona, o espanhol marcou 18 gols e deu 21 assistências em 55 jogos disputados na temporada. Apesar de ainda novo, ele foi uma liderança em campo para a equipe do técnico Hansi Flick.

Com a ótima temporada da joia do futebol espanhol, o Barcelona conquistou a La Liga, a Copa do Rey e a Supercopa da Espanha. Apesar disso, caiu na semifinal da Champions League para a Inter de Milão. Na seleção espanhola, Yamal perdeu a final da Nations League para Portugal.

Em meio a conquistas e frustrações, o atacante teve uma temporada de ouro com o time catalão. O desempenho em campo fez ele ser cotado com o possível Bola de Ouro (prêmio dada pela revista francesa France Football) em setembro deste ano.