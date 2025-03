Cruzeiro estreia no Brasileirão com vitória apertada

O Cruzeiro estreou com vitória no Brasileirão 2025, mas o placar foi apertado: 2 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado (29), no Mineirão. Depois de fazer 2 a 0, com gols dos atacantes Dudu e Gabigol, na primeira metade do primeiro tempo, a Raposa deixou o time paulista reagir e diminuir nos acréscimos, com Lucas Ramon. O goleiro Cássio ainda defendeu um pênalti cobrado por Reinaldo.

O Cruzeiro abriu o placar aos 14 minutos, depois de boa troca de passes do ataque celeste. William cruzou na área, e Dudu completou de direita, no canto de Alex Muralha. Sete minutos depois, saiu o segundo gol, novamente com assistência do lateral William. Dessa vez quem apareceu livre na área para finalizar de esquerda, no canto direito do goleiro do Mirassol, foi o atacante Gabigol, marcando o primeiro dos 20 gols prometidos para este Brasileirão.

Atacante Dudu marcou o primeiro gol do Cruzeiro no Brasileirão 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Após o segundo gol celeste, o Mirassol começou a reagir. Marcou mais presença no campo ofensivo e teve boa chance com Chico Kim, que Cássio pegou. Aos 42 minutos, Danielzinho foi derrubado na área por Gamarra. O experiente Reinaldo bateu o pênalti no canto direito, e Cássio, com novo uniforme de goleiro, espalmou. Mas, nos acréscimos, o goleiro cruzeirense não conseguiu evitar o gol do Mirassol, numa bela cabeçada de Lucas Ramon.

Placar não foi alterado no segundo tempo

No segundo tempo, o Mirassol continuou dando trabalho e chegou a ter maior posse de bola. Mas a primeira chance de gol foi do Cruzeiro, com William, aos 10 minutos. Clayson e Edson Carioca perderam boas oportunidades para o time paulista, na sequência. Aos 24 minutos, o meia Matheus Pereira entrou no lugar de Kaio Jorge, mas ele não mudou o ritmo do jogo.

Cruzeiro visita Internacional na segunda rodada do Brasileirão

Na segunda rodada do Brasileirão, o Cruzeiro vai enfrentar o Internacional, no domingo (6), às 18h30, no Beira-Rio. Antes, na terça-feira (1º), a Raposa estreia na Copa Sul-Americana, contra o Unión, em Santa Fé, na Argentina, às 19h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 MIRASSOL

CAMPEONATO BRASILEIRO 2025 - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: Sábado, 29 de março de 2025 - 18h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Dudu (14/1°T), Gabigol (21'/1°T) e Lucas Ramon (48'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Henrique, Walace, Lucas Romero e Cássio (Cruzeiro) e Jemmes, Reinaldo e Edson Carioca (Mirassol)

💸 Renda: R$ 2.089.452,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 40.837

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Kaiki; Walace (Lucas Romero) e Matheus Henrique; Wanderson (Lucas Silva), Kaio Jorge (Matheus Pereira), Gabigol (Bolasie) e Dudu (Marquinhos).

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Chico Kim (Mathues Davó); Maceió (Edson Carioca), Clayson (Luiz Felipe) e Iury Castilho (Fabrício Daniel).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo H. Corrêa a Carlos Henrique A. de Lima Filho

4️⃣ Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira