A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (17) as datas e os horários dos confrontos do mata-mata da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. A próxima fase da competição começa com os jogos de ida das quartas de final, que serão disputados entre os dias 21 e 23 de junho. Já os duelos de volta estão agendados para os dias 5 e 6 de julho, definindo os quatro semifinalistas.

Ao todo, oito equipes garantiram vaga na fase decisiva do torneio. São elas: Santos, Ação-MT, Vitória, Atlético-MG, Botafogo, Mixto-MT, Fortaleza e Minas Brasília-DF. Os confrontos serão realizados em formato de ida e volta, com as melhores campanhas na primeira fase decidindo em casa, ou seja, Santos, Vitória, Botafogo e Fortaleza.

Analu comemora gol do Botafogo feminino na Copa do Brasil. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

A edição de 2025 da Série A2 também definiu os dois clubes rebaixados para a terceira divisão nacional. Após a primeira fase, Clube do Remo, do Pará, e São José, de São Paulo, terminaram entre os últimos colocados nos seus grupos e disputarão a Série A3 em 2026.

Vale lembrar que o torneio oferece quatro vagas de acesso à elite do futebol feminino brasileiro. Ou seja, as equipes que avançarem às semifinais já estarão automaticamente classificadas para disputar a Série A1 em 2026. A grande final está prevista para acontecer no dia 30 de agosto, quando será conhecido o campeão da atual temporada.

Quartas de final da Série A2

Jogos de ida

Ação Futebol x Santos - 21/6 - 16h Minas Brasília x Fortaleza - 22/6 - 16h Mixto x Botafogo 22/6 - 18h Atlético-MG x Vitória - 23/6 - 20h

Jogos de volta