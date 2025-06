Desabafo de Neymar sobre carreira e festas divide web: ‘Vive outra realidade’

Em entrevista ao Flow Podcast em um jogo comemorativo na noite desta terça-feira (17), o atacante Neymar fez um desbafo sobre sua carreira e críticas. O camisa 10 reforçou seu esforço nos treinamentos durante toda sua trajetória e apontou que as festas eram apenas em momentos oportunos de folgas e férias.

- Todo mundo pensa que as festas que fiz, os Carnavais que fui, foram todos os dias, mas foi só nos momentos que eu poderia ir, nas folgas ou férias. Não é à toa que estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times, continuando na Seleção Brasileira. Então, é muita dedicação, tem de abrir mão de muita coisa, eu sei bem o que estou falando. Não é fácil chegar onde cheguei, então sinto muito orgulho de tudo que venho fazendo. Tem mais treino que talento, ainda mais com a minha idade. É muita dedicação, tem de fazer o diferente - disse Neymar.

Neymar fica?

Neymar Jr vive momentos de incerteza sobre sua permanência no Santos. Com contrato válido até o fim de junho, o atacante está inclinado a estender seu vínculo com seu clube do coração. No entanto, há europeus correndo por fora pela sua contratação. A informação foi divulgada pelo próprio pai e empresário do jogador, Neymar Pai, que falou abertamente sobre o futuro do filho.

O evento beneficente na Vila Belmiro

A declaração de Neymar aconteceu no "Jogo Comemorativo Neymar Jr e Loovi", evento beneficente promovido pelo jogador nesta terça-feira (17), na Vila Belmiro. A partida, que contou com a presença de diversas celebridades da internet, esporte e música, teve toda a sua arrecadação revertida para o Instituto Projeto Neymar Jr.

Neymar fala com Flow em jogo beneficente (Reprodução/Youtube)

O que é a Loovi?

A Loovi Seguros, patrocinadora do evento beneficente e também do Santos FC, é uma 'insurtech', ou seja, uma empresa de tecnologia focada na distribuição digital de seguros automotivos. A marca da empresa estampa os números das camisas do time profissional e da base do Peixe em um contrato válido por dois anos.

Atuando como representante oficial da seguradora LTI Seguros S/A e registrada na SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), a Loovi utiliza uma plataforma digital para conectar corretores, executivos e clientes, com o objetivo de oferecer seguros de forma rápida. A parceria com o Santos também prevê uma série de benefícios e ações promocionais exclusivas para os sócios do clube.

