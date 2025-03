Brazão é duro sobre derrota do Santos contra o Vasco e não poupa críticas

Gabriel Brazão, goleiro do Santos, não poupou críticas ao time após a derrota da equipe por 2 a 1 contra o Vasco em estreia no Brasileirão. No retorno do Peixe à Série A, o time levou a virada contra a equipe carioca.

De acordo com o defensor, o Santos "não entrou em campo" na segunda etapa da partida. Além disso, o goleiro destacou que o time foi "desatento" e foi direto sobre os próximos passados do clube pensando na temporada.

- Acho que no segundo tempo, não entramos em campo. A gente precisa trabalhar para evitar esse tipo de desatenção. O campeonato está só começando, mas cada jogo é como uma final para a gente. É focar, manter a concentração, trabalhar forte durante a semana e corrigir os erros para que, no próximo jogo, a gente consiga sair com a vitória - disse Brazão.

➡️Vasco vira sobre o Santos e estreia com vitória no Brasileirão

- A gente não pode cometer esse tipo de desatenção. Infelizmente, foi justamente nesses momentos que acabamos sofrendo os gols e saindo de campo com a derrota - completou.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi Vasco x Santos

Com gols de Nuno Moreira e Vegetti, o Vasco bateu o Santos por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (30), pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barreal, ainda no primeiro tempo, abriu o marcador para a equipe santista.

