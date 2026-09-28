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Após seis dias de folga, Cruzeiro retoma treinamentos

Os atletas celestes tiveram seis dias de folga durante a semana passada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
28/09/2026 10:05
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Artur Jorge conversa com o elenco
Artur Jorge conversa com o elenco (Foto: Reprodução Cruzeiro TV)

Depois de seis dias de folga, o Cruzeiro retomou, no último domingo (27), os treinamentos na Toca da Raposa II. A equipe terá mais de uma semana para se preparar visando o retorno do futebol após a pausa para a Data Fifa.

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Os jogadores realizaram atividades na academia da Toca da Raposa II e também trabalharam em campo sob orientação do técnico Artur Jorge.

Cássio em atividade na Toca II
Cássio em atividade na Toca II (Foto: Reprodução Cruzeiro TV)

Apesar do retorno, o treinador ainda não pode contar com três jogadores nos treinamentos do Cruzeiro. Otávio, Zé Lucas e Keny Arroyo estão representando suas seleções.

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O goleiro deverá atuar nesta terça-feira (29) pelo Brasil, contra a Austrália, às 7h (de Brasília). O recém-chegado à Toca da Raposa defende a Seleção Brasileira Sub-20. Enquanto isso, o equatoriano, que enfrentou a Coreia do Sul na última quinta-feira, jogará contra o Japão na quinta-feira (1).

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Objetivos do Cruzeiro em preparação

O Cruzeiro voltou aos treinamentos em busca de seu principal objetivo na temporada: uma vaga direta na Libertadores de 2027. A classificação se tornou a meta celeste após as eliminações para Flamengo e Atlético-MG.

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Atualmente, a Raposa está na sexta colocação, com 45 pontos, três atrás do Fluminense, que abre o G4 com 48. O quinto colocado é o Bahia, com 46. Vale destacar que classificados diretamente para a competição são os quatro primeiros colocados e o quinto passa para a fase prévia.

Apesar dessa organização, o número de vagas para a próxima edição da Libertadores pode aumentar. Isso porque, se alguma equipe vencer a Libertadores ou a Copa do Brasil e estiver no G4, libera mais uma vaga.

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O Cruzeiro seguirá com a preparação durante a Data Fifa até a partida contra o São Paulo. A Raposa receberá o Tricolor no dia 7 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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