O São Paulo retoma os trabalhos na manhã desta segunda-feira (28), no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação para o clássico contra o Santos, agendado para esta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão.

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O Tricolor se reapresentou e retomou as atividades na última quarta-feira (23) e, nesta semana, terá um calendário completo de treinamentos no Super CT. O grupo teve folga apenas no domingo (27), antes de iniciar a sequência final de trabalhos táticos de olho no San-São.

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Novidades no departamento médico

A comissão técnica, comandada por Dorival Júnior, acompanha de perto a evolução dos atletas que estavam no departamento médico. A principal novidade nos trabalhos no gramado vem sendo o atacante Lucas, que participou de parte das atividades com o grupo nos últimos dias. Embora a previsão inicial indicasse retorno apenas em 2027 devido à cirurgia no tendão de Aquiles, o camisa 7 tem superado etapas e projeta volta contra o Vitória, no dia 10 de outubro.

Outro nome que avança é o meio-campista Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o jogador já treina com o elenco e deve ficar à disposição para o San-São. Já o volante Newton segue em tratamento de um trauma na coxa direita, realizando trabalhos específicos com a fisioterapia no campo, ainda sem contato com a bola.

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Veja a programação da semana do São Paulo

Confira a agenda de atividades do elenco são-paulino no Super CT até o confronto contra o Santos e o encerramento do fim de semana:

Segunda-feira (28/09): Treino no CT; Terça-feira (29/09): Treino no CT; Quarta-feira (30/09): Treino no CT; Quinta-feira (01/10): Treino no CT; Sexta-feira (02/10): São Paulo x Santos (21ª rodada do Brasileirão - Morumbis); Sábado (03/10): Treino no CT; Domingo (04/10): Folga / Livre.